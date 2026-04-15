Hollywood se une en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros

Hollywood, Estados Unidos .- Los actores Florence Pugh y Pedro Pascal se han sumado a la creciente lista de figuras de Hollywood que rechazan la posible fusión entre Paramount y Warner Bros., una iniciativa que ya acumula más de 2,000 firmas en una carta abierta respaldada por profesionales de la industria.

La carta, difundida por el New York Times y el sitio BlocktheMerger, advierte sobre el impacto que tendría la unión en la diversidad y autonomía del sector.