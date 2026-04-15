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Hollywood se une en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros

Entre los nuevos firmantes también figuran Edward Norton y Atsuko Okatsuka, mientras que nombres como Joaquin Phoenix, Ben Stiller y Kristen Stewart ya habían apoyado el documento

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 20:41
Hollywood se une en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros

Florence Pugh y Pedro Pascal expresan rechazo contra la fusión de 2 gigantes del entretenimiento.

Foto: Cortesía

Hollywood, Estados Unidos .- Los actores Florence Pugh y Pedro Pascal se han sumado a la creciente lista de figuras de Hollywood que rechazan la posible fusión entre Paramount y Warner Bros., una iniciativa que ya acumula más de 2,000 firmas en una carta abierta respaldada por profesionales de la industria.

La carta, difundida por el New York Times y el sitio BlocktheMerger, advierte sobre el impacto que tendría la unión en la diversidad y autonomía del sector.

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Los firmantes señalan que la consolidación de ambos estudios podría concentrar el poder en pocas manos, afectando la competencia creativa en la industria cinematográfica. Además, alertan de que este tipo de movimientos empresariales podrían debilitar la regulación y el equilibrio del mercado audiovisual.

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La carta insiste en que la competencia es clave para una industria sana y para la protección de la libertad creativa, por lo que piden frenar la operación mientras se evalúan sus consecuencias a largo plazo.

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Redacción web
Scarleth Rodríguez

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