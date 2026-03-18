En Ocotepeque cae uno de cinco implicados en crimen del médico Miguel Salgado

Ocotepeque, Honduras.- Uno de los presuntos victimarios del médico Miguel Ángel Salgado Cabezas, fue capturado la mañana de miércoles en la frontera entre Honduras y Guatemala. La aprehensión del supuesto homicida del joven médico se llevó a cabo en la aldea Agua Caliente, municipio de Santa Fe, departamento de Ocotepeque, en el punto fronterizo con Guatemala. Se trata de Willians Fernando Abrego Ávila, de 25 años de edad, originario del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, con domicilio en el barrio San José de las Cruces, de ese término municipal. La captura se dio tras casi cuatro meses de investigaciones, seguimientos y localizaciones de los involucrados en el rapto y posterior asesinato del Salgado Cabezas.

Organización delictiva

Abrego Ávila, según la DPI, es parte de una banda delictiva que opera en diferentes puntos fronterizos del país, y que lleva a cabo ejecuciones a sueldo de personas, asaltos y robos a gran escala, entre otros delitos ligados a la asociación ilícita. Esta organización delictiva opera desde Choluteca, en el sur del país, hasta Ocotepeque, en el occidente, cubriendo varios puntos fronterizos con Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

En el crimen del doctor Miguel Ángel, habrían participado cinco personas, como autores materiales; tras cometer el hecho, los victimarios se dieron la fuga con dirección al departamento de Choluteca, donde se refugiaron por varios días, huyendo de las autoridades de investigación. El portavoz de la Secretaría de Seguridad, comisionado de Policía, Wilber Mayes, con relación a la captura, manifestó que "hasta ahorita, la Policía Nacional tiene capturado a este individuo, que ya está siendo trasladado hasta la capital en compañía de otros que también están en proceso de investigación". Mayes indicó que "se supone, según el móvil, fue por venganza; debido a ello que estamos haciendo las investigaciones previas a través de la Dirección Policial de Investigaciones para que se dé con la captura de los posibles participantes que acompañaban a este individuo". Según los medios técnicos y tecnológicos de la Policía Nacional, Williams Abrego, el día del rapto y asesinato, se hacía acompañar de otras personas y que andaban en el mimso carro que ejecutaron la privación de libertad del médico.