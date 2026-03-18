Capturan a implicado en muerte del doctor Miguel Salgado, sobrino de exministro

La Policía Nacional capturó a un autor material de la muerte del doctor Miguel Salgado, sobrino del exministro Ricardo Salgado que perdió la vida de manera violenta en 2025. Esta es la hipótesis del crimen y más detalles sobre el suceso.
Miguel Salgado Cabezas era sobrino del exministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, uno de los mayores voceros que tenía el gobierno de Xiomara Castro.
Con signos de tortura fue encontrado el cuerpo del médico Miguel Ángel Salgado en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa, a finales de noviembre de 2025.
Fue en esa última semana de noviembre que se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca de un basurero en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de la capital de Honduras, quien fue identificado como Miguel Ángel Salgado Cabezas.
Salgado Cabezas, un hombre de 31 años de edad, estaba cursando una especialización como internista en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, en el Hospital Escuela. Su auto quedó cerca del Hospital Escuela y la Facultad de Ciencias Médicas.
Su desaparición se dio el 26 de noviembre tras haber estacionado su auto en la mañana y asistir a sus clases. Ya por la noche es que fue interceptado.
El primer detenido en el caso fue capturado este 18 de marzo en el departamento de Ocotepeque, de nombre William Fernando Abrego de 25 años, originario de Marcovia, Choluteca.
"Se le supone responsable como el hecho material. En compañía de otras personas le dieron muerte a pedradas al doctor", manifestó Wilber Ríos, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad.
Ríos añadió que "lo estamos manejando como venganza" en cuanto al móvil del hecho, añadiendo que la investigación continúa.
Con signos de tortura y entre bultos de basura, así hallaron el cuerpo del doctor Miguel Salgado el 26 de noviembre en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa.