Inspeccionan vehículo de Miguel Salgado, médico que fue asesinado en Lomas del Diamante

Un equipo de Inspecciones Oculares revisó el vehículo del médico Miguel Salgado, en busca de pistas o pruebas que ayuden a esclarecer su homicidio

  • 27 de noviembre de 2025 a las 10:59
La Dirección Policial de Investigación (DPI) y elementos de Medicina Forense, realizaron inspecciones del vehículo de Miguel Ángel Salgado Cabezas, médico que fue encontrado sin vida la noche del miércoles 26 de noviembre en la capital de Honduras.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
El cuerpo del joven médico fue encontrado sin vida y con signos de tortura, cerca de un basurero en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de Tegucigalpa.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
De acuerdo con la versión preliminar, Salgado Cabezas fue raptado cuando salía de la Facultad de Medicina, cerca de la morgue capitalina.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
El joven iba en busca de su camioneta, que en horas más tempranas, había estacionado en un lugar cercano. Lamentablemente, no logró llegar a su destino. El vehículo quedó abandonado y no se tenía claro el paradero de su dueño. Fue hasta más tarde cuando se conoció el fatal desenlace.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Un equipo de Inspecciones Oculares realizó este jueves 27 de noviembre las inspecciones en el vehículo, con el propósito de encontrar pistas o pruebas sobre el crimen.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de los autores del homicidio. No obstante, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya comenzaron una investigación.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
La víctima, de 31 años, era un profesional de la Medicina que laboraba en el Hospital Escuela (HE). Aparentemente, estaba estudiando una especialidad como internista en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
De hecho, el joven se encontraba saliendo de una de sus clases en la Facultad de Medicina cuando desconocidos aprovecharon para privarlo de su libertad, asesinarlo y abandonar su cadáver.

 Foto: Cortesía
Vecinos del sector se percataron de la presencia del cuerpo y alertaron a las autoridades, quienes, momentos después, identificaron la víctima.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
“Ya fue entregado a sus dolientes. Ahora es un proceso de investigación el que sigue la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDV) el que va a orientar hacia donde va todas estas circunstancias en las que ha perecido este joven”, indicó Lorena Cálix, portavoz de Medicina Forense.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
