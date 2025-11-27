Inspeccionan vehículo de Miguel Salgado, médico que fue asesinado en Lomas del Diamante

La Dirección Policial de Investigación (DPI) y elementos de Medicina Forense, realizaron inspecciones del vehículo de Miguel Ángel Salgado Cabezas, médico que fue encontrado sin vida la noche del miércoles 26 de noviembre en la capital de Honduras.
El cuerpo del joven médico fue encontrado sin vida y con signos de tortura, cerca de un basurero en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de Tegucigalpa.
De acuerdo con la versión preliminar, Salgado Cabezas fue raptado cuando salía de la Facultad de Medicina, cerca de la morgue capitalina.
El joven iba en busca de su camioneta, que en horas más tempranas, había estacionado en un lugar cercano. Lamentablemente, no logró llegar a su destino. El vehículo quedó abandonado y no se tenía claro el paradero de su dueño. Fue hasta más tarde cuando se conoció el fatal desenlace.
Un equipo de Inspecciones Oculares realizó este jueves 27 de noviembre las inspecciones en el vehículo, con el propósito de encontrar pistas o pruebas sobre el crimen.
Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de los autores del homicidio. No obstante, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya comenzaron una investigación.
La víctima, de 31 años, era un profesional de la Medicina que laboraba en el Hospital Escuela (HE). Aparentemente, estaba estudiando una especialidad como internista en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
De hecho, el joven se encontraba saliendo de una de sus clases en la Facultad de Medicina cuando desconocidos aprovecharon para privarlo de su libertad, asesinarlo y abandonar su cadáver.
Vecinos del sector se percataron de la presencia del cuerpo y alertaron a las autoridades, quienes, momentos después, identificaron la víctima.
“Ya fue entregado a sus dolientes. Ahora es un proceso de investigación el que sigue la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDV) el que va a orientar hacia donde va todas estas circunstancias en las que ha perecido este joven”, indicó Lorena Cálix, portavoz de Medicina Forense.