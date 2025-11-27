  1. Inicio
Su carro quedó abandonado tras ser raptado: crimen del médico Miguel Salgado en la capital

En el mismo lugar donde fue raptado quedó el carro del médico Miguel Salgado, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida cerca de un basurero en Lomas del Diamante

  • 27 de noviembre de 2025 a las 10:32
1 de 10

La mañana del miércoles -23 de noviembre- Miguel Ángel Salgado Cabezas llegó al estacionamiento cerca de la morgue capitalina, donde dejo su vehículo y asistió a sus clases como normalmente lo hacía. ¿Qué paso después?

Foto: EL HERALDO
2 de 10

Sin embargo, ese mismo miércoles por la noche, tras salir de la Facultad de Medicina, el joven habría sido privado de su libertad por sujetos desconocidos, dejando su vehículo en el lugar.

Foto: EL HERALDO
3 de 10

El cuerpo del joven fue encontrado horas más tarde en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de la capital de Honduras. Se conoce que el joven presentaba varias heridas en su cuerpo.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
4 de 10

Horas más tarde, una mujer que pasaba por la zona se encontró las llaves del vehículo que pertenecía a Miguel, mismo que está siendo revisado elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
5 de 10

De maneta preliminar se informó que las pertenencias del joven seguían en la unidad, por los que las autoridades siguen con la investigación del caso.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
6 de 10

Salgado Cabezas, un hombre de 31 años de edad, estaba sacando una especialización como internista en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, en el Hospital Escuela.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Era hijo de los reconocidos doctores Rebeca Irene Cabezas y Jorge Fernando Salgado Bonilla, quienes laboran en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Su padre llegó a la morgue a reclamar su cuerpo.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
8 de 10

La institución médica expresó su pesar por la pérdida."Nos unimos a las muestras de pesar de la familia, rogando a Dios que les conceda la paz y la fortaleza que solo la fe y la resignación cristiana puede brindar ante tan irreparable pérdida”, manifestó la institución".

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Además, era sobrino de Ricardo Arturo Salgado Bonilla, titular de la Secretaría de Planificación y Estrategia, según una fuente de esa dependencia.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
10 de 10

El Colegio Médico de Honduras (CMH) también mostró sus condolencias. "El doctor Miguel Ángel Salgado era un distinguido miembro, de nuestro colegio, excelente profesional de la Medicina General".

 Foto: Redes sociales
