¿Quién es Celio Rodríguez, yerno del exdiputado Rafael Alegría, acusado de asesinar a campesinos del Bajo Aguán?

Celio Bautista Rodríguez Ponce, yerno del exdiputado y dirigente campesino del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría, fue capturado en Tegucigalpa, luego de permanecer prófugo de la justicia durante una década.
El hombre, de 46 años de edad y originario del departamento de Colón, fue requerido por la justicia hondureña por su presunta participación en la muerte de cuatro campesinos ocurridas en el conflictivo sector del Bajo Aguán, una zona históricamente marcada por disputas agrarias y hechos violentos.
De acuerdo con las investigaciones policiales, Rodríguez Ponce es señalado de participar en el homicidio de Wesley Santos Arias, caso por el cual el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa emitió una orden de captura en su contra el 22 de septiembre de 2016.
Asimismo, enfrenta una segunda orden de captura emitida el 14 de noviembre de ese mismo año por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, donde se le acusa de participar en el asesinato de Víctor Manuel Mata Oliva, Sergio Magdiel Amaya Miranda y Rubin Marel Villanueva.
Las autoridades sostienen que, tras la emisión de estas órdenes judiciales, el ahora detenido logró evadir a la justicia durante aproximadamente diez años, desplazándose a diferentes zonas del país y, presuntamente, utilizando otra identidad para evitar ser detectado en operativos y retenes policiales.
De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rodríguez Ponce también es investigado por su supuesta vinculación con estructuras dedicadas al sicariato que operaban en el Bajo Aguán, aunque las investigaciones sobre estas conexiones continúan en desarrollo.
El director de la DPI, comisionado Rolando Ponce, explicó que los equipos de investigación continúan realizando peritajes de identificación y verificaciones de antecedentes para consolidar el expediente judicial del detenido.
"Estamos verificando ese extremo para dar una confirmación, sin embargo, estamos haciendo el árbol genealógico, como el aspecto dactiloscópico para verificar su identificación", precisó el funcionario policial.
Las autoridades también aclararon que, pese a las investigaciones que enfrenta, Rodríguez Ponce no está siendo vinculado con la masacre registrada el pasado 21 de mayo en la aldea Rigores, en Colón, donde murieron 20 personas.
La captura de Rodríguez Ponce se produjo la tarde del viernes 26 de junio en el sector número nueve de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo cerca de un puente peatonal.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y de la Policía Preventiva, quienes lograron ubicar al sospechoso tras labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas durante varios meses.
Tras su arresto, Celio Bautista Rodríguez Ponce fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, donde deberá responder por los delitos que se le imputan relacionados con la muerte de cuatro campesinos en el Bajo Aguán.