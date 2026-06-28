Matan a balazos a barbero en la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre de 29 años fue asesinado a disparos en la colonia Sandoval Sorto, en San Pedro Sula, Cortés, en un nuevo hecho violento que es investigado por las autoridades policiales.

La víctima fue identificada como Martín Adonis Velásquez, de oficio barbero, quien era ampliamente conocido por los vecinos del sector.

De acuerdo con la información preliminar, fue atacado a balazos por sujetos aún no identificados.

Se conoció que Velásquez era originario y residente de la aldea Las Palmas, en el departamento de Yoro.