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Matan a balazos a barbero en la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula

La víctima fue identificada como Martín Adonis Velásquez, de oficio barbero, quien era ampliamente conocido por los vecinos del sector

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 09:21
Matan a balazos a barbero en la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula

El cuerpo del joven quedó tendido sobre una acera frente a una pulpería.

 Foto: Captura de video

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre de 29 años fue asesinado a disparos en la colonia Sandoval Sorto, en San Pedro Sula, Cortés, en un nuevo hecho violento que es investigado por las autoridades policiales.

La víctima fue identificada como Martín Adonis Velásquez, de oficio barbero, quien era ampliamente conocido por los vecinos del sector.

De acuerdo con la información preliminar, fue atacado a balazos por sujetos aún no identificados.

Se conoció que Velásquez era originario y residente de la aldea Las Palmas, en el departamento de Yoro.

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Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas con el objetivo de esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Luego del levantamiento cadavérico, el cuerpo de Martín Adonis Velásquez fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia de ley como parte del proceso de investigación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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