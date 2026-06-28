  1. Inicio
  2. · Sucesos

Encuentran sin vida a joven tras brutal ataque en Choloma

La víctima fue identificada como Víctor Ezequiel Corea Quiróz, quien, de acuerdo con la información preliminar, fue atacado con un arma blanca y posteriormente golpeado con piedras

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 08:54
Encuentran sin vida a joven tras brutal ataque en Choloma

El cuerpo estaba tirado en la calle con varias heridas en el cuerpo y la cara.

 Foto: Captura de video

Choloma, Honduras.-Un joven de 25 años fue asesinado durante la madrugada de este domingo 28 de junio en la colonia Los Laureles, municipio de Choloma, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Víctor Ezequiel Corea Quiróz, quien, de acuerdo con la información preliminar, fue atacado con un arma blanca y posteriormente golpeado con piedras, provocándole la muerte.

El cuerpo fue encontrado por vecinos del sector, quienes, al percatarse de la escena, alertaron de inmediato a las autoridades policiales para que atendieran la emergencia.

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en un abismo de Zambrano

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, donde acordonaron la escena e iniciaron las primeras diligencias investigativas con el propósito de esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Tras el levantamiento cadavérico, el cuerpo de Víctor Ezequiel Corea Quiróz fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia correspondiente como parte del proceso legal.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del asesinato y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento registrado en el norte del país.

Marlon Gutiérrez llegó a una aldea a entregar pan y fue abatido por sujetos armados en Comayagua

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias