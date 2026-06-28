Encuentran sin vida a joven tras brutal ataque en Choloma

Choloma, Honduras.-Un joven de 25 años fue asesinado durante la madrugada de este domingo 28 de junio en la colonia Los Laureles, municipio de Choloma, departamento de Cortés.
La víctima fue identificada como Víctor Ezequiel Corea Quiróz, quien, de acuerdo con la información preliminar, fue atacado con un arma blanca y posteriormente golpeado con piedras, provocándole la muerte.
El cuerpo fue encontrado por vecinos del sector, quienes, al percatarse de la escena, alertaron de inmediato a las autoridades policiales para que atendieran la emergencia.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, donde acordonaron la escena e iniciaron las primeras diligencias investigativas con el propósito de esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.
Tras el levantamiento cadavérico, el cuerpo de Víctor Ezequiel Corea Quiróz fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia correspondiente como parte del proceso legal.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del asesinato y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento registrado en el norte del país.