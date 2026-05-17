Hallan muerta a mujer reportada como desaparecida en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Una mujer fue encontrada sin vida en la aldea Calpules, municipio de El Rosario, departamento de Comayagua, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado 16 de mayo.

La víctima fue identificada como Norma Bety Orellana, de 50 años, cuyo cuerpo fue localizado en una calle que conduce hacia la comunidad, según el reporte preliminar brindado por las autoridades.

Tras el hallazgo, elementos policiales se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y realizar el levantamiento cadavérico correspondiente como parte del protocolo de investigación.

De acuerdo con la información inicial, la mujer había sido reportada como desaparecida por sus familiares, lo que generó preocupación entre sus allegados y pobladores del sector.