Hallan muerta a mujer reportada como desaparecida en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Una mujer fue encontrada sin vida en la aldea Calpules, municipio de El Rosario, departamento de Comayagua, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado 16 de mayo.
La víctima fue identificada como Norma Bety Orellana, de 50 años, cuyo cuerpo fue localizado en una calle que conduce hacia la comunidad, según el reporte preliminar brindado por las autoridades.
Tras el hallazgo, elementos policiales se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y realizar el levantamiento cadavérico correspondiente como parte del protocolo de investigación.
De acuerdo con la información inicial, la mujer había sido reportada como desaparecida por sus familiares, lo que generó preocupación entre sus allegados y pobladores del sector.
Como parte de las diligencias investigativas, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención número 16 (UMEP-16) requirieron a la pareja sentimental de la víctima, ya que habría sido la última persona que compartió con ella antes de su desaparición.
El cuerpo de Norma Bety Orellana fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer científicamente la causa de muerte.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre posibles indicios encontrados en la escena ni sobre la hipótesis principal del caso.