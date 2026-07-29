Acribillan a hombre en una calle de la colonia El Alamo, a pocas cuadras de la DAET

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos en la calle principal de la colonia El Álamo, a pocas cuadras de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), ubicadas en el barrio La Granja de Comayagüela.

El sangriento hecho fue reportado a eso de las 6:00 de la mañana de este miércoles 29 de julio, por personas que transitaban por el sector y alertaron a las autoridades policiales.

Los agentes de investigación se desplazaron al sector para conocer sobre la muerte violenta del hombre, de donde levantaron algunas evidencias, como ser: casquillos de arma de fuego.