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Acribillan a hombre en una calle de la colonia El Alamo, a pocas cuadras de la DAET

El joven fue interceptado por personas armadas, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida; tras el hecho se dieron a la fuga del lugar

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 14:00
Acribillan a hombre en una calle de la colonia El Alamo, a pocas cuadras de la DAET

Las autoridades reconocieron el cuerpo y lo trasladaron en calidad de desconocido a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia correspondiente.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos en la calle principal de la colonia El Álamo, a pocas cuadras de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), ubicadas en el barrio La Granja de Comayagüela.

El sangriento hecho fue reportado a eso de las 6:00 de la mañana de este miércoles 29 de julio, por personas que transitaban por el sector y alertaron a las autoridades policiales.

Los agentes de investigación se desplazaron al sector para conocer sobre la muerte violenta del hombre, de donde levantaron algunas evidencias, como ser: casquillos de arma de fuego.

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Mientras que personal del Ministerio Público, Medicina Forense y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reconocieron y levantaron el cuerpo y lo ingresaron a la morgue para practicarle la autopsia.

El cuerpo no fue identificado por las autoridades debido a que no le encontraron documentos personales y fue ingresado a la morgue en calidad de desconocido.

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Equipos de la DPI iniciaron las averiguaciones orientadas a establecer el móvil de la muerte violenta y los responsables para proceder a capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

Se dio a conocer que el fallecido presentaba varias heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Se informó que la víctima tenía tatuajes en el abdomen y brazos. Además, le faltaban partes de los dedos de una de sus manos.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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