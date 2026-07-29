Acribillan a hombre en una calle de la colonia El Alamo, a pocas cuadras de la DAET

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos en la calle principal de la colonia El Álamo, a pocas cuadras de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), ubicadas en el barrio La Granja de Comayagüela.
El sangriento hecho fue reportado a eso de las 6:00 de la mañana de este miércoles 29 de julio, por personas que transitaban por el sector y alertaron a las autoridades policiales.
Los agentes de investigación se desplazaron al sector para conocer sobre la muerte violenta del hombre, de donde levantaron algunas evidencias, como ser: casquillos de arma de fuego.
Mientras que personal del Ministerio Público, Medicina Forense y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reconocieron y levantaron el cuerpo y lo ingresaron a la morgue para practicarle la autopsia.
El cuerpo no fue identificado por las autoridades debido a que no le encontraron documentos personales y fue ingresado a la morgue en calidad de desconocido.
Equipos de la DPI iniciaron las averiguaciones orientadas a establecer el móvil de la muerte violenta y los responsables para proceder a capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.
Se dio a conocer que el fallecido presentaba varias heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
Se informó que la víctima tenía tatuajes en el abdomen y brazos. Además, le faltaban partes de los dedos de una de sus manos.