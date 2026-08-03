Defensores de Honduras propone reforma electoral con mayor control ciudadano y autonomía del CNE

Tegucigalpa, Honduras.-La organización Defensores de Honduras (DDH) presentó este lunes 3 de agosto una propuesta de reforma a la Ley Electoral con el objetivo de fortalecer el sistema democrático, garantizar la protección del voto ciudadano y reforzar la independencia de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales. La iniciativa fue dirigida al Congreso Nacional y plantea una serie de cambios que, según la organización, buscan devolver la confianza de la población en los comicios mediante reglas más claras, mayor transparencia y mecanismos que permitan una mejor fiscalización del proceso electoral. Entre las principales propuestas destaca el fortalecimiento del principio de que el poder político emana del voto ciudadano, por lo que el proceso electoral debe desarrollarse con garantías que impidan cualquier alteración de la voluntad popular.

Asimismo, DDH considera necesario ampliar los mecanismos de supervisión ciudadana para que la población pueda dar seguimiento a etapas como la votación, el escrutinio y la revisión de actas, sin sustituir las funciones de las autoridades electorales. La organización también plantea reforzar la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE), de manera que pueda ejercer sus funciones con independencia administrativa, técnica y presupuestaria, evitando bloqueos o interferencias que afecten el desarrollo del proceso. En materia tecnológica, la propuesta señala que las herramientas digitales deben utilizarse para mejorar la transparencia, facilitar las auditorías y fortalecer la confianza pública, pero sin reemplazar el valor legal de las actas originales ni modificar la información contenida en ellas. Otro de los ejes busca proteger el voto desde el momento de su emisión hasta la declaratoria oficial de resultados, además de fortalecer las sanciones contra quienes incurran en conductas que afecten la libertad del sufragio, la igualdad entre los participantes o la autenticidad de los resultados. La iniciativa también propone establecer condiciones equitativas para todos los competidores políticos, evitando ventajas derivadas del uso de recursos públicos o de la influencia institucional durante el proceso electoral.