Ley Electoral establece un recuento total previo antes de repetir elecciones por empate

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, aseguró que cuando existe un empate entre candidatos durante las elecciones, la Ley Electoral señala que se deben repetir los comicios. "La Ley Electoral (...) dice que cuando hay un empate, se repite la elección entre los empatados" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el segundo 35).

No obstante, es una verdad a medias. Según el numeral 1 artículo 289 de la Ley Electoral de Honduras, primero se debe realizar un recuento total de votos mediante un escrutinio especial para confirmar la exactitud de los resultados. Solo si el empate persiste, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede ordenar la repetición de la elección, limitada a los candidatos empatados y dentro de un plazo de veinte días, contexto que fue omitido por Cálix en su afirmación. La declaración de Cálix surge luego que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ratificó que la única vía legal para resolver el conflicto electoral en Guanaja es la repetición de los comicios entre los candidatos que empataron tras las elecciones generales de 2025. EH Verifica pidió comentarios a Cálix sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta pieza periodística, no se obtuvo respuesta.

Recuento, la primera instancia

El artículo 289 de la Ley Electoral contempla un protocolo específico para los casos de empate en elecciones de cualquier nivel (presidencial, diputados y corporaciones municipales). El precepto establece que cuando se produce un empate en votos, marcas obtenidas, cociente electoral o residuos de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la obligación de realizar un recuento total de los votos mediante un escrutinio especial en el nivel electivo donde ocurrió el empate. Este recuento tiene como objetivo verificar la exactitud de los resultados iniciales, detectar posibles errores de conteo, inconsistencias en las actas de votación o irregularidades que podrían haber afectado el resultado. Solo después de esta revisión se puede determinar con certeza si el empate es definitivo y proceder a la repetición del proceso. Si el recuento total confirma que el empate persiste, el CNE está facultado para ordenar la repetición de la elección. Esto implica que la nueva votación no es automática ni inmediata; depende del resultado del escrutinio especial previo, de acuerdo a expertos consultados.

Expertos lo confirman

Kelvin Aguirre, exconsejero del CNE, aclaró a EH Verifica que el recuento total de votos mediante escrutinio especial es la primera instancia para declarar empate en la elección.