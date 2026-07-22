Expresidentes del TSE y el extinto TNE proponen reformas electorales al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Una comitiva integrada por expresidentes del extinto Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostendrá un encuentro de alto nivel con la presidencia del Congreso Nacional para formalizar la entrega de un paquete de reformas a la normativa electoral del país. La iniciativa surge de una mesa de trabajo multipartidaria constituida de manera independiente por exfuncionarios de diversas corrientes políticas. ​La reunión, programada para ser encabezada por Tomás Zambrano al frente de la junta directiva y con la compañía de la Comisión de Asuntos Electorales, tiene como propósito recibir un insumo técnico producto de casi cinco meses de análisis y consensos entre especialistas en materia electoral.

"Efectivamente, los expresidentes de lo que fue el Tribunal Nacional de Elecciones y el Tribunal Supremo Electoral sostendrán una audiencia con el presidente Tomás Zambrano. Ellos se han reunido, son de diferentes partidos políticos; nacionalistas, liberales y Libre; y ellos traen muchísimas propuestas de reformas a la Ley Electoral", confirmó Antonio Rivera, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. ​El paquete normativo estructurado por la comitiva multipartidaria abarca aproximadamente 80 artículos que contemplan modificaciones tanto procedimentales como de fondo en el sistema electoral. Los proyectistas enfatizan que su labor responde a una iniciativa ciudadana orientada al fortalecimiento institucional tras las experiencias de comicios anteriores. ​Entre las temáticas de mayor trascendencia institucional que contiene la propuesta destaca el debate sobre la implementación de la segunda vuelta electoral.