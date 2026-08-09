"La Odisea" supera a "Batman" y se convierte en la película más taquillera de Nolan

La cifra deja atrás a "El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace " (1085 millones de dólares en 2012) y a "El Caballero Oscuro" (1005 millones en 2008), las dos entregas de Batman de Warner Bros. que hasta ahora encabezaban el listado de los mayores éxitos del director.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La adaptación cinematográfica de Christopher Nolan sobre el poema homérico ha alcanzado los 1104 millones de dólares en recaudación mundial durante su primer mes en cartelera, según confirmó este domingo Universal Pictures.

Estrenada el 17 de julio, "La Odisea" ha sumado 461,1 millones de dólares en el mercado doméstico, donde este fin de semana se situó en la segunda posición, por detrás de "Spider-Man: Un Nuevo Día". Matt Damon encabeza el reparto en el papel de Odiseo, junto a Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson, para quienes esta producción representa el mayor éxito de taquilla a nivel mundial en sus respectivas carreras. Nolan y Emma Thomas firman la producción a través de Syncopy.

La película es, además, la segunda con clasificación R más taquillera de la historia tanto en el mercado doméstico como a nivel global, solo por detrás de "Deadpool & Wolverine" (2024).

En el formato Imax, "La Odisea" ha recaudado 289,3 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en el estreno más exitoso jamás distribuido en ese formato. Se trata, asimismo, del primer largometraje narrativo rodado íntegramente con cámaras de cine Imax.

Universal, distribuidora también de "Oppenheimer" (2023), otro título de Nolan que recaudó 975,8 millones de dólares a nivel mundial y que obtuvo siete premios Oscar, entre ellos mejor director y mejor película, ha visto cómo la filmografía del cineasta supera ya los 7000 millones de dólares en taquilla acumulada.

"La Odisea" figura entre los cinco títulos más taquilleros del año a escala mundial, por detrás de "La Superpelícula de Super Mario Galaxy", "Michael", "Toy Story 5" y "Spider-Man: Un Nuevo Día".

Desde Universal, el responsable de distribución doméstica, Jim Orr, destacó que Nolan ha construido una relación de confianza con el público gracias a sus propuestas pensadas para la gran pantalla, y que "La Odisea" refleja al director en un momento de plenitud creativa.

Por su parte, la responsable de distribución internacional del estudio, Veronika Kwan Vandenberg, subrayó la capacidad de Nolan para adaptar una de las historias más influyentes de la literatura universal y señaló que la película ha conectado con audiencias de todo el mundo por su escala y su propuesta visual.