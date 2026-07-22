¿Es "La Odisea" la mejor película de Nolan o solo la más ambiciosa?

Tegucigalpa, Honduras.- Con "La Odisea", hay que reconocerle a Christopher Nolan algo que pocos directores en activo se atreven a hacer, que es apostar la totalidad de su capital creativo en un solo movimiento. Con un presupuesto de 250 millones de dólares optó por localizaciones reales que van de Marruecos a Islandia, y un reparto que reúne a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, entre muchos otros. Adaptar un poema de casi tres mil años, con su estructura no lineal, no es una decisión de mercado cualquiera, es un riesgo casi temerario incluso para alguien con la trayectoria de Nolan. La pregunta que se impone, sin embargo, no es si la ambición existe, porque es evidente en cada fotograma, sino si esa ambición logra sostenerse como una obra completa o si en algún tramo la escala termina sustituyendo a la profundidad. Ahí es donde el consenso crítico empieza a fracturarse con matices. Varios críticos, entre ellos Laura Sirikul de Forbes, señalaron problemas de ritmo, y mencionó que algunas escenas se sienten más largas de lo necesario.

David Rooney, de The Hollywood Reporter, calificó la película como “una experiencia inmersa y meditativa”, pero también anotó que el flujo del relato se ve interrumpido por la naturaleza episódica del material original y ciertas decisiones de reparto cuestionables.

El propio tramo intermedio, el que corresponde a las peripecias de Odiseo antes del regreso a Ítaca, es donde varias reseñas detectan el mayor desgaste.



Algunas críticas describen diálogos entregados con un ritmo casi apresurado en el primer acto, mientras que el tercero recupera el control narrativo con mayor solidez.

Esa asimetría, más que un defecto aislado, empieza a leerse como un patrón, el de una película que sabe cómo cerrar, pero que tropieza en sostener la tensión de manera uniforme durante casi tres horas de duración.

El elenco

También hay un costo humano en esa escala descomunal. Personajes interpretados por actores de peso, como Zendaya y Theron, aparecen en el relato sin llegar a incidir realmente en él. Es una paradoja que se repite en producciones de esta magnitud, donde el tamaño del reparto termina jugando en contra de varios de sus integrantes, que quedan reducidos a apariciones funcionales dentro de una maquinaria narrativa que no siempre tiene tiempo para ellos.

Antecedentes

Situar “La Odisea” dentro de la filmografía de Nolan ayuda a entender mejor sus propios límites. En Rotten Tomatoes, la película alcanzó un 95% de aprobación entre la crítica, la calificación más alta de toda su carrera, por encima incluso de “El caballero oscuro” y “Memento”, que hasta entonces compartían el primer lugar con un 94%. En Metacritic, sin embargo, la historia de Homero obtuvo un 89% de aprobación, un punto por debajo de Oppenheimer y cinco puntos menos del máximo histórico de Nolan, que sigue siendo Dunkirk con 94%. Es decir, en el terreno donde Nolan ya había demostrado que podía sostener tensión sin sacrificar profundidad, “La Odisea” todavía no lo alcanza del todo.

Esa comparación importa porque Dunkirk e “Interestelar” comparten con “La Odisea” la ambición de contar historias de proporciones enormes sin perder de vista al ser humano en el centro del relato. “Interestelar” arriesgó con la ciencia y el tiempo, Dunkirk con la estructura temporal y el silencio, y ambas lograron un equilibrio que hoy se recuerda como ejemplar.

“La Odisea”, en cambio, arriesga con un texto fundacional de la civilización occidental y logra momentos de una fuerza visual y emocional extraordinarias, pero no sostiene esa intensidad de manera pareja durante todo su metraje, algo que ni Dunkirk ni “Interestelar” sufrieron en la misma medida.

