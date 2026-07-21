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Avengers: Doomsday recauda millonaria cifra en preventas a meses de su estreno

Las funciones especiales del jueves 17 y el viernes 18 de diciembre ya estarían prácticamente agotadas, y se prevé que Avengers: Doomsday tenga uno de los mayores estrenos del año

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 16:28
Avengers: Doomsday recauda millonaria cifra en preventas a meses de su estreno

Los detalles de la trama aun se mantienen en secreto. La cinta está dirigida por Anthony y Joe Russo y será la 39.ª entrega del Universo Cinematográfico de Marvel.

Foto: EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La película Avengers: Doomsday de Marvel ha recaudado 16,5 millones de dólares en preventa de entradas para su estreno previsto en diciembre, tras el lanzamiento de su primer tráiler, informó Variety.

Doctor Doom desafía a los héroes de Marvel en el tráiler de Avengers Doomsday

Marvel Studios, de Disney, comenzó el lunes la venta anticipada de entradas para los formatos premium del filme en unos 1.000 cines de Estados Unidos de cara a su estreno del 18 de diciembre, después de lanzar el primer tráiler de la película.

Según fuentes internas del estudio, las funciones especiales del jueves 17 y el viernes 18 de diciembre ya están prácticamente agotadas, y se prevé que 'Avengers: Doomsday' tenga uno de los mayores estrenos del año.

Las salas en las que se proyectará la cinta son Infinity Vision, una marca creada por Disney después de que Warner Bros. reservara las salas IMAX para el estreno de 'Dune Part III', previsto para la misma fecha, cuyo suceso ha sido nombrado 'Dunesday', acrónimo de ambos títulos.

Robert Downey Jr. eleva las expectativas de Avengers: Doomsday

Infinity Vision "garantiza una experiencia cinematográfica excepcional gracias a pantallas de gran formato, imágenes de gran luminosidad y una calidad de sonido sobresaliente", según explicó Disney en un comunicado.

En el primer trailer de 'Avengers: Doomsday' se observa a Thor (Chris Hemsworth) reclutando a una gran cantidad de superhéroes para combatir al Doctor Doom (Robert Downey Jr), un enemigo enmascarado muy poderoso.

El adelanto incluye el regreso de Chris Evans como Capitán América, Pedro Pascal como Mister Fantástico, Paul Rudd en el papel de Ant-Man, Florence Pugh como Yelena Belova, Tom Hiddleston como Loki, entre muchos otros.

Chris Evans vuelve al traje del Capitán América en Avengers Doomsday

Los detalles de la trama aun se mantienen en secreto. La cinta está dirigida por Anthony y Joe Russo y será la 39.ª entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. Además, se espera que tenga una secuela, 'Avengers: Secret Wars', cuyo estreno está previsto para 2027.

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Redacción web
Agencia EFE

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