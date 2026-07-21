Avengers: Doomsday recauda millonaria cifra en preventas a meses de su estreno

Los Ángeles, Estados Unidos.- La película Avengers: Doomsday de Marvel ha recaudado 16,5 millones de dólares en preventa de entradas para su estreno previsto en diciembre, tras el lanzamiento de su primer tráiler, informó Variety.

Marvel Studios, de Disney, comenzó el lunes la venta anticipada de entradas para los formatos premium del filme en unos 1.000 cines de Estados Unidos de cara a su estreno del 18 de diciembre, después de lanzar el primer tráiler de la película.

Según fuentes internas del estudio, las funciones especiales del jueves 17 y el viernes 18 de diciembre ya están prácticamente agotadas, y se prevé que 'Avengers: Doomsday' tenga uno de los mayores estrenos del año.

Las salas en las que se proyectará la cinta son Infinity Vision, una marca creada por Disney después de que Warner Bros. reservara las salas IMAX para el estreno de 'Dune Part III', previsto para la misma fecha, cuyo suceso ha sido nombrado 'Dunesday', acrónimo de ambos títulos.