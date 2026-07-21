"Dunesday": el inesperado duelo entre Avengers: Doomsday y Dune: Part Three

Los Ángeles, Estados Unidos.- El próximo 18 de diciembre promete convertirse en una de las fechas más importantes para Hollywood en los últimos años. Ese día se estrenarán simultáneamente Avengers: Doomsday , la nueva apuesta de Marvel Studios, y Dune: Part Three , el cierre de la aclamada saga de Denis Villeneuve, un enfrentamiento que ya tiene nombre entre los fanáticos: "Dunesday".

La expresión comenzó a popularizarse en redes sociales como un guiño al fenómeno "Barbenheimer", que en 2023 convirtió el estreno conjunto de Barbie y Oppenheimer en un acontecimiento cultural y en uno de los mayores éxitos de taquilla de la década. Ahora, exhibidores y analistas se preguntan si el cine volverá a vivir un fenómeno similar.

Por un lado estará Avengers: Doomsday, la película con la que Marvel busca recuperar el dominio de la taquilla tras varios estrenos con resultados irregulares.

La cinta reunirá a héroes de distintas franquicias del Universo Cinematográfico de Marvel y marcará el esperado regreso de Robert Downey Jr., aunque esta vez interpretando al villano Doctor Doom. También contará con el retorno de Chris Evans, Chris Hemsworth y personajes provenientes de X-Men, Los Cuatro Fantásticos y los nuevos Vengadores.

En la otra esquina estará Dune: Part Three, la tercera entrega dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya.