"Dunesday": el inesperado duelo entre Avengers: Doomsday y Dune: Part Three

Los Ángeles, Estados Unidos.- El próximo 18 de diciembre promete convertirse en una de las fechas más importantes para Hollywood en los últimos años. Ese día se estrenarán simultáneamente Avengers: Doomsday, la nueva apuesta de Marvel Studios, y Dune: Part Three, el cierre de la aclamada saga de Denis Villeneuve, un enfrentamiento que ya tiene nombre entre los fanáticos: "Dunesday".
La expresión comenzó a popularizarse en redes sociales como un guiño al fenómeno "Barbenheimer", que en 2023 convirtió el estreno conjunto de Barbie y Oppenheimer en un acontecimiento cultural y en uno de los mayores éxitos de taquilla de la década. Ahora, exhibidores y analistas se preguntan si el cine volverá a vivir un fenómeno similar.
Por un lado estará Avengers: Doomsday, la película con la que Marvel busca recuperar el dominio de la taquilla tras varios estrenos con resultados irregulares.
La cinta reunirá a héroes de distintas franquicias del Universo Cinematográfico de Marvel y marcará el esperado regreso de Robert Downey Jr., aunque esta vez interpretando al villano Doctor Doom. También contará con el retorno de Chris Evans, Chris Hemsworth y personajes provenientes de X-Men, Los Cuatro Fantásticos y los nuevos Vengadores.
En la otra esquina estará Dune: Part Three, la tercera entrega dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya.
La película adaptará los acontecimientos posteriores a Dune: Messiah y pondrá fin a la historia de Paul Atreides, una de las sagas de ciencia ficción más exitosas de los últimos años.
¿Habrá un nuevo "Barbenheimer"?
Aunque algunos analistas consideran que el público objetivo de ambas producciones es diferente, existe preocupación por la competencia que tendrán por las salas premium y por la atención de los espectadores durante el fin de semana de estreno.
Aun así, otros expertos creen que la coincidencia podría beneficiar a ambas películas al convertir la fecha en un auténtico evento cinematográfico.
El impacto del duelo ya comenzó a sentirse en la industria. Sony decidió mover el estreno de la nueva entrega de Jumanji para evitar competir directamente con ambos títulos durante ese mismo fin de semana navideño, una muestra de la expectativa que genera el enfrentamiento.
Sin posible tregua
Pese a las especulaciones sobre un posible cambio de calendario, tanto Marvel Studios como Warner Bros. mantienen sus estrenos para el 18 de diciembre.
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dejó claro que no tienen intención de modificar la fecha de lanzamiento de Avengers: Doomsday, mientras que Dune: Part Three también ratificó su calendario de estreno.