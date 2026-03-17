Después de los Oscar: las películas más esperadas que llegarán a los cines en 2026

Hollywood arranca su temporada de blockbusters 2026: Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, Dune: Part Three y otros grandes estrenos prometen emocionar a los fans y llenar las salas de cine durante todo el año.
The Super Mario Galaxy Movie – 1 de abril. Una aventura galáctica animada donde Mario y su equipo viajan por el cosmos para derrotar a Bowser Jr. y rescatar a la princesa Peach en una historia inspirada en Super Mario Galaxy.
Michael – 23 de abril. La película biográfica Michael Jackson se estrenará exclusivamente en cines el 23 o 24 de abril de 2026 (según el país). Producida por Lionsgate, tendrá un lanzamiento internacional en salas, incluyendo formatos IMAX.
"El diablo viste a la moda 2" – 1 de mayo. Regresa la icónica historia del mundo de la moda con Meryl Streep y Anne Hathaway, enfrentando nuevos desafíos en la industria editorial.
Scary Movie 6 – 12 de junio. La comedia de parodia de terror regresa con más referencias a clásicos del género y el humor irreverente que la caracteriza.
Toy Story 5 – 19 de junio. La siguiente etapa de las aventuras de tus juguetes favoritos llega a la pantalla grande con nueva historia y personajes.
Supergirl – 26 de junio. Kara Zor‑El se presenta en una épica historia de superhéroes dentro del universo DC, enfrentando conflictos personales y cósmicos.
Moana (live‑action) – 10 de julio. La versión en acción real de la querida aventura de Disney adapta la historia con música, mitología y espectacularidad visual.
"La odisea" – 17 de julio. El épico regreso de Matt Damon como Odiseo bajo la dirección de Christopher Nolan, llevando el clásico homérico a una gran escala cinematográfica.
Spider‑Man: Brand New Day – 31 de julio. El nuevo capítulo de Spider‑Man con Tom Holland, donde el mundo ha olvidado a Peter Parker, llega como uno de los blockbusters del verano.
Insidious: The Bleeding World – 21 de agosto. La sexta entrega de la saga terrorífica vuelve con nuevos sustos y el regreso de Lin Shaye como la icónica Elise Rainier.
Los juegos del hambre: Sunrise on the Reaping – 20 de noviembre. La precuela que sigue a un joven Haymitch Abernathy en los 50º Juegos del Hambre expande el universo distópico que ha dominado taquillas.
Avengers: Doomsday – 18 de diciembre. Uno de los eventos cinematográficos más esperados del año, con un elenco enorme de superhéroes enfrentando una amenaza global.
Dune: Part Three – 18 de diciembre. La conclusión de la saga épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, cerrando la historia de Paul Atreides en un cierre esperado por los fans.