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Después de los Oscar: las películas más esperadas que llegarán a los cines en 2026

Con la temporada de premios ya en el retrovisor, Hollywood se prepara para un año cargado de grandes estrenos. Estos son los títulos que dominarán la cartelera

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 10:28
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Hollywood arranca su temporada de blockbusters 2026: Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, Dune: Part Three y otros grandes estrenos prometen emocionar a los fans y llenar las salas de cine durante todo el año.
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The Super Mario Galaxy Movie – 1 de abril. Una aventura galáctica animada donde Mario y su equipo viajan por el cosmos para derrotar a Bowser Jr. y rescatar a la princesa Peach en una historia inspirada en Super Mario Galaxy.
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Michael – 23 de abril. La película biográfica Michael Jackson se estrenará exclusivamente en cines el 23 o 24 de abril de 2026 (según el país). Producida por Lionsgate, tendrá un lanzamiento internacional en salas, incluyendo formatos IMAX.
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"El diablo viste a la moda 2" – 1 de mayo. Regresa la icónica historia del mundo de la moda con Meryl Streep y Anne Hathaway, enfrentando nuevos desafíos en la industria editorial.
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Scary Movie 6 – 12 de junio. La comedia de parodia de terror regresa con más referencias a clásicos del género y el humor irreverente que la caracteriza.
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Toy Story 5 – 19 de junio. La siguiente etapa de las aventuras de tus juguetes favoritos llega a la pantalla grande con nueva historia y personajes.
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Supergirl – 26 de junio. Kara Zor‑El se presenta en una épica historia de superhéroes dentro del universo DC, enfrentando conflictos personales y cósmicos.
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Moana (live‑action) – 10 de julio. La versión en acción real de la querida aventura de Disney adapta la historia con música, mitología y espectacularidad visual.
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"La odisea" – 17 de julio. El épico regreso de Matt Damon como Odiseo bajo la dirección de Christopher Nolan, llevando el clásico homérico a una gran escala cinematográfica.
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Spider‑Man: Brand New Day – 31 de julio. El nuevo capítulo de Spider‑Man con Tom Holland, donde el mundo ha olvidado a Peter Parker, llega como uno de los blockbusters del verano.
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Insidious: The Bleeding World – 21 de agosto. La sexta entrega de la saga terrorífica vuelve con nuevos sustos y el regreso de Lin Shaye como la icónica Elise Rainier.
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Los juegos del hambre: Sunrise on the Reaping – 20 de noviembre. La precuela que sigue a un joven Haymitch Abernathy en los 50º Juegos del Hambre expande el universo distópico que ha dominado taquillas.
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Avengers: Doomsday – 18 de diciembre. Uno de los eventos cinematográficos más esperados del año, con un elenco enorme de superhéroes enfrentando una amenaza global.
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Dune: Part Three – 18 de diciembre. La conclusión de la saga épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, cerrando la historia de Paul Atreides en un cierre esperado por los fans.
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