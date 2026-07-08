Así es el nuevo tráiler de Dune 3 con Zendaya, Jason Momoa y los gusanos de arena

Los Ángeles, Estados Unidos.- Denis Villeneuve y Timothée Chalamet presentaron un nuevo tráiler de "Dune Parte Tres" durante un evento Imax celebrado en Los Ángeles, con transmisión simultánea en Chicago, Dallas, Toronto, Montreal, Londres, Berlín, Ciudad de México y Abu Dabi.
El material, producido por Warner Bros y Legendary Pictures, se proyectará antes de las funciones en 70mm de "The Odyssey".La cinta retoma a Chalamet como Paul Atreides tras su ascenso al poder al final de la segunda entrega.
Basada en la novela "Dune Messiah" de Frank Herbert, la trama transcurre 17 años después y aborda las consecuencias de su reinado como emperador, con un tono más oscuro que las anteriores películas.
Entre las novedades del elenco destaca Robert Pattinson como Scytale, un shapeshifter que busca derrocar a Paul y provocar lo que él mismo describe en el tráiler como un "regime change". También aparece Duncan Idaho, resucitado como ghola y enviado por Scytale como regalo envenenado para el protagonista.
El material adelanta además la complejidad de la relación entre Chani, interpretada por Zendaya, y Paul, cuyo matrimonio con la princesa Irulan, a cargo de Florence Pugh, añade tensión a la trama. Rebecca Ferguson, Javier Bardem y Anya Taylor-Joy repiten roles, esta última dando vida a Alia Atreides, hermana de Paul.
Villeneuve había adelantado que esta tercera parte tiene un ritmo distinto a las anteriores, más cercano al cine de acción que al tono contemplativo del primer filme o al carácter bélico del segundo.
Durante el turno de preguntas posterior a la proyección, Chalamet explicó que la novela de Herbert funciona como una advertencia sobre el poder de los líderes carismáticos y cómo incluso los personajes considerados héroes pueden corromperse.