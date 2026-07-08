Así es el nuevo tráiler de Dune 3 con Zendaya, Jason Momoa y los gusanos de arena

Los Ángeles, Estados Unidos.- Denis Villeneuve y Timothée Chalamet presentaron un nuevo tráiler de "Dune Parte Tres" durante un evento Imax celebrado en Los Ángeles, con transmisión simultánea en Chicago, Dallas, Toronto, Montreal, Londres, Berlín, Ciudad de México y Abu Dabi. El material, producido por Warner Bros y Legendary Pictures, se proyectará antes de las funciones en 70mm de "The Odyssey".La cinta retoma a Chalamet como Paul Atreides tras su ascenso al poder al final de la segunda entrega.

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Basada en la novela "Dune Messiah" de Frank Herbert, la trama transcurre 17 años después y aborda las consecuencias de su reinado como emperador, con un tono más oscuro que las anteriores películas. Entre las novedades del elenco destaca Robert Pattinson como Scytale, un shapeshifter que busca derrocar a Paul y provocar lo que él mismo describe en el tráiler como un "regime change". También aparece Duncan Idaho, resucitado como ghola y enviado por Scytale como regalo envenenado para el protagonista.