Por qué Timothée Chalamet no ganó el Oscar a Mejor actor pese a ser el favorito

Las apariciones constantes en alfombras rojas, programas de entrevistas y podcasts —siempre acompañado de Kylie Jenner y con atuendos que no pasaban desapercibidos— generaron una sobreexposición que, para una parte del electorado de la Academia, empezó a asociarse con el propio personaje que interpretaba: ambicioso, omnipresente, difícil de ignorar.