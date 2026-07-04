Entre mariachis y lágrimas: así dan el último adiós al periodista Arístides Aceituno

Con profundo respeto, EL HERALDO expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Arístides Aceituno Calderón. Su partida deja un vacío en el periodismo hondureño, pero también un legado de compromiso, profesionalismo y pasión por la comunicación que permanecerá en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado. Descanse en paz.