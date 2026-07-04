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Entre mariachis y lágrimas: así dan el último adiós al periodista Arístides Aceituno

Entre mariachis, lágrimas y abrazos, familiares, colegas y amigos despiden este sábado al periodista Arístides Aceituno en Tegucigalpa

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 10:44
Entre mariachis y lágrimas: así dan el último adiós al periodista Arístides Aceituno
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Las notas de un mariachi rompen el silencio mientras las lágrimas comienzan a recorrer los rostros de familiares, amigos y colegas. Entre abrazos interminables y miradas cargadas de tristeza, este sábado 4 de julio el periodismo hondureño acompaña el último adiós de Arístides Aceituno Calderón, uno de sus referentes más queridos.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
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El fundador de Hondudiario recibe cristiana sepultura en el cementerio Jardines de Paz Suyapa, en Tegucigalpa. Hasta ese lugar llegan decenas de personas para acompañar a su familia y despedir a un hombre que dedicó buena parte de su vida a contar las historias de los demás y que hoy se convierte en la noticia que nadie hubiera querido escribir.

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Cada paso del cortejo fúnebre está acompañado por muestras de cariño. Algunos elevan una oración en silencio; otros apenas logran contener el llanto mientras el féretro avanza entre flores y aplausos, en una despedida marcada por el respeto y la gratitud hacia quien dejó huella dentro y fuera de las salas de redacción.

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El dolor es evidente. Colegas que durante años compartieron coberturas, cierres de edición y largas jornadas de trabajo se funden en abrazos con sus familiares. Las palabras sobran; basta una mirada para entender el vacío que deja la partida de un periodista que construyó una trayectoria de décadas.

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La música de mariachi acompaña la ceremonia como un último gesto de cariño. Cada canción despierta recuerdos entre quienes conocieron de cerca a Aceituno, provocando que más de uno se limpie discretamente las lágrimas mientras observa cómo el féretro se acerca a su lugar de descanso.

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Más que un protocolo, el sepelio se convierte en un encuentro para recordar al hombre que siempre tenía tiempo para una conversación, un consejo o una palabra de aliento.

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La muerte de Arístides Aceituno fue confirmada este 2 de julio, luego de que no lograra superar una delicada cirugía para extirparle un tumor en la cabeza.

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A sus 67 años deja un legado construido durante décadas de ejercicio periodístico. Fue fundador de Hondudiario, uno de los primeros periódicos digitales de Honduras, además de desempeñarse en otros medios y espacios relacionados con la comunicación.

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Su trayectoria fue reconocida recientemente durante la conmemoración del Día del Periodista Hondureño, cuando recibió un reconocimiento especial por sus años de servicio y su aporte al fortalecimiento del periodismo nacional.

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Hoy, quienes lo conocieron no solo despiden a un destacado comunicador; también dan el último adiós al amigo, al compañero de redacción, al padre de familia y al hombre que dedicó su vida a informar.

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Entre mariachis, flores y lágrimas, Arístides Aceituno emprende su último viaje, mientras su nombre queda grabado en la historia del periodismo hondureño.

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Con profundo respeto, EL HERALDO expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Arístides Aceituno Calderón. Su partida deja un vacío en el periodismo hondureño, pero también un legado de compromiso, profesionalismo y pasión por la comunicación que permanecerá en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado. Descanse en paz.

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