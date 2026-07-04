Entre mariachis y lágrimas: así dan el último adiós al periodista Arístides Aceituno

Las notas de un mariachi rompen el silencio mientras las lágrimas comienzan a recorrer los rostros de familiares, amigos y colegas. Entre abrazos interminables y miradas cargadas de tristeza, este sábado 4 de julio el periodismo hondureño acompaña el último adiós de Arístides Aceituno Calderón, uno de sus referentes más queridos.
El fundador de Hondudiario recibe cristiana sepultura en el cementerio Jardines de Paz Suyapa, en Tegucigalpa. Hasta ese lugar llegan decenas de personas para acompañar a su familia y despedir a un hombre que dedicó buena parte de su vida a contar las historias de los demás y que hoy se convierte en la noticia que nadie hubiera querido escribir.
Cada paso del cortejo fúnebre está acompañado por muestras de cariño. Algunos elevan una oración en silencio; otros apenas logran contener el llanto mientras el féretro avanza entre flores y aplausos, en una despedida marcada por el respeto y la gratitud hacia quien dejó huella dentro y fuera de las salas de redacción.
El dolor es evidente. Colegas que durante años compartieron coberturas, cierres de edición y largas jornadas de trabajo se funden en abrazos con sus familiares. Las palabras sobran; basta una mirada para entender el vacío que deja la partida de un periodista que construyó una trayectoria de décadas.
La música de mariachi acompaña la ceremonia como un último gesto de cariño. Cada canción despierta recuerdos entre quienes conocieron de cerca a Aceituno, provocando que más de uno se limpie discretamente las lágrimas mientras observa cómo el féretro se acerca a su lugar de descanso.
Más que un protocolo, el sepelio se convierte en un encuentro para recordar al hombre que siempre tenía tiempo para una conversación, un consejo o una palabra de aliento.
La muerte de Arístides Aceituno fue confirmada este 2 de julio, luego de que no lograra superar una delicada cirugía para extirparle un tumor en la cabeza.
A sus 67 años deja un legado construido durante décadas de ejercicio periodístico. Fue fundador de Hondudiario, uno de los primeros periódicos digitales de Honduras, además de desempeñarse en otros medios y espacios relacionados con la comunicación.
Su trayectoria fue reconocida recientemente durante la conmemoración del Día del Periodista Hondureño, cuando recibió un reconocimiento especial por sus años de servicio y su aporte al fortalecimiento del periodismo nacional.
Hoy, quienes lo conocieron no solo despiden a un destacado comunicador; también dan el último adiós al amigo, al compañero de redacción, al padre de familia y al hombre que dedicó su vida a informar.
Entre mariachis, flores y lágrimas, Arístides Aceituno emprende su último viaje, mientras su nombre queda grabado en la historia del periodismo hondureño.
Con profundo respeto, EL HERALDO expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Arístides Aceituno Calderón. Su partida deja un vacío en el periodismo hondureño, pero también un legado de compromiso, profesionalismo y pasión por la comunicación que permanecerá en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado. Descanse en paz.