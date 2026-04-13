La Embajada de Estados Unidos ofrece becas a hondureños para estudios universitarios

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de los Estados Unidos en Honduras anunció la apertura de postulaciones para la beca Programa Fulbright 2027, dirigida a profesionales hondureños interesados en cursar estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos.
El programa brinda la oportunidad de realizar maestrías o doctorados en instituciones reconocidas a nivel mundial por su excelencia académica, liderazgo en investigación e impacto global en distintas áreas del conocimiento.
De acuerdo con la convocatoria, las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 31 de mayo de 2026, por lo que las autoridades instaron a los interesados a revisar con antelación los requisitos y preparar su documentación.
La beca está orientada a profesionales que se identifiquen como investigadores, emprendedores, innovadores o docentes, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y generar un impacto positivo en sus comunidades.
El beneficio contempla financiamiento completo de hasta dos años, lo que incluye matrícula, manutención y otros gastos asociados a la formación académica en el extranjero.
El Programa Fulbright es considerado el principal programa de intercambio educacional del Gobierno de los Estados Unidos, enfocado en promover el entendimiento mutuo entre naciones a través de la educación, la investigación y el intercambio cultural.
Los participantes son seleccionados en función de sus méritos académicos, trayectoria profesional y potencial de liderazgo, elementos importantes para formar parte de esta iniciativa internacional.
Además de la beca Fulbright, la Embajada estadounidense ofrece otros programas dirigidos a profesionales, docentes e investigadores hondureños, cuyos procesos de selección se realizan de manera anual.
Autoridades destacaron que este tipo de oportunidades busca fortalecer la formación individual y contribuir al desarrollo del país mediante la transferencia de conocimientos y experiencias adquiridas en el extranjero.
“Fulbright es más que una beca; es una plataforma para construir puentes entre culturas, compartir ideas y generar soluciones a problemas globales”, se detalla en la información oficial del programa.
Los perfiles que pueden aplicar incluyen desde científicos interesados en investigación especializada hasta emprendedores que buscan transformar ideas en proyectos con impacto local e internacional.
Para más información sobre requisitos y proceso, los interesados pueden visitar el sitio oficial de la Embajada de Estados Unidos o escribir al correo electrónico tggbecas@state.gov.