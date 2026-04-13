La Embajada de Estados Unidos ofrece becas a hondureños para estudios universitarios

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de los Estados Unidos en Honduras anunció la apertura de postulaciones para la beca Programa Fulbright 2027, dirigida a profesionales hondureños interesados en cursar estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos.

El programa brinda la oportunidad de realizar maestrías o doctorados en instituciones reconocidas a nivel mundial por su excelencia académica, liderazgo en investigación e impacto global en distintas áreas del conocimiento.

De acuerdo con la convocatoria, las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 31 de mayo de 2026, por lo que las autoridades instaron a los interesados a revisar con antelación los requisitos y preparar su documentación.

La beca está orientada a profesionales que se identifiquen como investigadores, emprendedores, innovadores o docentes, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y generar un impacto positivo en sus comunidades.

El beneficio contempla financiamiento completo de hasta dos años, lo que incluye matrícula, manutención y otros gastos asociados a la formación académica en el extranjero.

El Programa Fulbright es considerado el principal programa de intercambio educacional del Gobierno de los Estados Unidos, enfocado en promover el entendimiento mutuo entre naciones a través de la educación, la investigación y el intercambio cultural.