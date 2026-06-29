  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Cuáles son los pasos para inscribirse en una de las becas que ofrece el gobierno de Honduras?

Los estudiantes universitarios tienen hasta este martes 30 de junio para aplicar a una de las 8,000 becas que esta ofreciendo el Gobierno este año.

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 16:57
¿Cuáles son los pasos para inscribirse en una de las becas que ofrece el gobierno de Honduras?

Los interesados en aplicar a una de las becas deben inscribirse en el portal de la Secretaría de Desarrollo Social, en el apartado de becas.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 30 de junio finalizará el período de inscripción para optar a las becas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), programa que busca ampliar las oportunidades educativas para la juventud.

La iniciativa tiene como objetivo beneficiar a unos 8,000 jóvenes a nivel nacional, mediante un apoyo económico mensual de 4,000 lempiras que les permita continuar o culminar sus estudios superiores.

Para optar a las becas, los interesados deben completar el proceso de inscripción en línea a través del portal oficial de Sedesol, donde deberán llenar el formulario correspondiente para postularse a becas de grado o posgrado.

Sedesol firma convenio por L60 millones para becas de más de 170 estudiantes de El Zamorano

Deben cumplir con varios requisitos, entre ellos, contar con un índice académico superior al 80%, tener entre 17 y 40 años de edad, no ser empleado público y no recibir actualmente otra beca gubernamental.

Además, deben estar matriculados en una carrera universitaria y poseer el título o certificado del nivel académico previamente cursado.

Durante el proceso de inscripción, los jóvenes deberán presentar la documentación que respalde su solicitud; entre ellos, la copia de la tarjeta de identidad, copia del título académico, constancia de matrícula, historial académico y un recibo de servicio público, por ejemplo, de energía eléctrica.

Cerca de 33,000 estudiantes solicitan asistencia financiera en la UNAH

En casos especiales, como madres solteras o personas con discapacidad, deberán adjuntar certificados adicionales que acrediten su condición.

Una vez concluida la etapa de inscripción, las autoridades realizarán un proceso de revisión técnica y selección de los beneficiarios, garantizando transparencia y el cumplimiento de todos los requisitos.

Posteriormente, los aspirantes podrán consultar el estado de su solicitud, y quienes resulten seleccionados serán contactados para presentar la documentación en físico y firmar el contrato correspondiente

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias