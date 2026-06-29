¿Cuáles son los pasos para inscribirse en una de las becas que ofrece el gobierno de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 30 de junio finalizará el período de inscripción para optar a las becas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), programa que busca ampliar las oportunidades educativas para la juventud.
La iniciativa tiene como objetivo beneficiar a unos 8,000 jóvenes a nivel nacional, mediante un apoyo económico mensual de 4,000 lempiras que les permita continuar o culminar sus estudios superiores.
Para optar a las becas, los interesados deben completar el proceso de inscripción en línea a través del portal oficial de Sedesol, donde deberán llenar el formulario correspondiente para postularse a becas de grado o posgrado.
Deben cumplir con varios requisitos, entre ellos, contar con un índice académico superior al 80%, tener entre 17 y 40 años de edad, no ser empleado público y no recibir actualmente otra beca gubernamental.
Además, deben estar matriculados en una carrera universitaria y poseer el título o certificado del nivel académico previamente cursado.
Durante el proceso de inscripción, los jóvenes deberán presentar la documentación que respalde su solicitud; entre ellos, la copia de la tarjeta de identidad, copia del título académico, constancia de matrícula, historial académico y un recibo de servicio público, por ejemplo, de energía eléctrica.
En casos especiales, como madres solteras o personas con discapacidad, deberán adjuntar certificados adicionales que acrediten su condición.
Una vez concluida la etapa de inscripción, las autoridades realizarán un proceso de revisión técnica y selección de los beneficiarios, garantizando transparencia y el cumplimiento de todos los requisitos.
Posteriormente, los aspirantes podrán consultar el estado de su solicitud, y quienes resulten seleccionados serán contactados para presentar la documentación en físico y firmar el contrato correspondiente