¿Cuáles son los pasos para inscribirse en una de las becas que ofrece el gobierno de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 30 de junio finalizará el período de inscripción para optar a las becas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), programa que busca ampliar las oportunidades educativas para la juventud.

La iniciativa tiene como objetivo beneficiar a unos 8,000 jóvenes a nivel nacional, mediante un apoyo económico mensual de 4,000 lempiras que les permita continuar o culminar sus estudios superiores.

Para optar a las becas, los interesados deben completar el proceso de inscripción en línea a través del portal oficial de Sedesol, donde deberán llenar el formulario correspondiente para postularse a becas de grado o posgrado.