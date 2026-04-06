Destinan L9 millones para prevenir inundaciones en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta un proyecto de mitigación de inundaciones en las colonias Santa Eduviges y Pueblo Nuevo, en Comayagüela, con una inversión de 9 millones de lempiras, orientado a reducir el riesgo para miles de familias expuestas a desbordamientos durante la temporada lluviosa. La intervención se ejecuta en un punto crítico conocido como la quebrada "Endiablada", zona baja de descarga de aguas lluvias, donde históricamente se han registrado desbordamientos que afectan calles y viviendas cercanas. “Este punto es la zona baja, la zona de descarga que para algunas personas es conocida como la quebrada Endiablada. Nosotros hicimos una intervención en la parte alta, en la colonia San Buenaventura, para poder controlar estas aguas y tirarlas al corredero natural”. El coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático, Julio Quiñonez, explicó que los trabajos forman parte de un sistema integral que busca ordenar el flujo hídrico desde sectores altos hacia cauces naturales. La inversión de este proyecto de mitigación es de 9 millones de lempiras y se realiza con financiamiento del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW).

“También hicimos una intervención, o estamos haciendo actualmente una intervención en Altos de Los Laureles, que es justo el extremo izquierdo de ese cerro, en donde estamos derivando el agua también a este punto, en Altos de San Francisco”. De acuerdo con las autoridades, estas obras están diseñadas para funcionar de manera conjunta con otros proyectos que ya se ejecutan en zonas aledañas. “Hay otro proyecto que también resuelve un problema de inundaciones que estaban teniendo estas familias, pero todos esos proyectos van derivando el agua a esa quebrada, justo donde está este proyecto que beneficia a las colonias Santa Luisa y Pueblo Nuevo”. Las colonias Santa Eduviges y Pueblo Nuevo son algunas de las más afectadas durante la temporada lluviosa, debido al colapso del sistema de drenaje existente. “Toda el agua se desborda en ese punto y normalmente genera problemas de inundaciones, no solo en la calle, lo que genera conflictos con el tráfico, sino también en las viviendas que están en los extremos”. El funcionario detalló que el nuevo diseño contempla infraestructura hidráulica más robusta para soportar el volumen de agua que se concentra en la zona. “Entonces estamos haciendo esa caja nueva bajo condiciones hidráulicas suficientes, para que no tengamos ese problema a futuro”. El proyecto inició a finales del año pasado como parte de las estrategias municipales para adaptación al cambio climático en zonas vulnerables.