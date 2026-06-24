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Terremoto en Venezuela de 7,5 sacude Caracas y causa daños y cortes

El terremoto que sacudió este miércoles a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país.

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 19:03
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