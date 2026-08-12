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El tifón 'Dolphin' mantiene el estado de emergencia en China

'Dolphin' es el tifón más fuerte que ha azotado a China en lo que va del año. Sus efectos también se sienten en la provincia vecina de Henan y en la capital, Pekín, situada a más de 1.000 kilómetros al norte. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 09:46
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