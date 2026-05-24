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José Cáceres, joven que murió tras impactar contra un tráiler en Zambrano cuando iba con su novia

Un jovencito identificado como José Manuel Cáceres de tan solo 21 años de edad es la víctima del fatal accidente registrado en la carretera CA-5, a la altura de Zambrano

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 18:11
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Como José Manuel Cáceres fue identificado el joven de 21 años, quien murió luego de impactar de frente cuando iba a bordo de su motocicleta contra un tráiler.

 Foto: Redes sociales
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Al momento del accidente, según se conoció, José iba junto a su novia, quien aparece en la fotografía.

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Así quedó la motocicleta en la que se transportaban ambos jóvenes, destruida y con varias partes esparcidas en el pavimento.

 Foto: EL HERALDO
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Aunque el joven iba con su novia, se presume que ella fue trasladada a un centro asistencial, ya que en la escena solo quedó el cuerpo de José tendido sin signos vitales.

 Foto: Redes sociales
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Lo que se ha dicho sobre el accidente es que el conductor del tráiler iba a exceso de velocidad y supuestamente en estado de ebriedad, y habría impactado de frente contra los jóvenes.

 Foto: EL HERALDO
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Al lugar del accidente llegó la familia de José; su madre, desconsolada, solicitaba a las autoridades que lo llevaran al hospital con la esperanza de que aún estuviera con vida.

 Foto: Redes sociales
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Las autoridades corroboraron que José ya no tenía signos vitales y taparon su cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue.

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José Manuel vivía en la colonia Divina Providencia, muy cerca de donde ocurrió la tragedia.

 Foto: Redes sociales
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“Te amo hijo, levántate, Manuel”, gritaba la madre de la víctima. El tráiler involucrado quedó fuera de la carretera, pero el conductor resultó ileso.

 Foto: EL HERALDO
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En redes sociales, el joven se mostraba lleno de vida, enamorado de su novia y amante de las motocicletas.

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