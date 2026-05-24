Fueron alcanzados por “balas perdidas”: versión de sospechosos en masacre de policías en Corinto

Autoridades mantienen bajo vigilancia a dos presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al asesinato de cinco agentes policiales en Corinto, Cortés, quienes permanecen hospitalizados tras resultar heridos en el enfrentamiento. ¿Qué dijeron?
El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) participaron en una intervención que terminó en un enfrentamiento armado en en Corinto, Omoa, Cortés.
En el enfrentamiento murieron (1) Dailin Francisco Elvir Quintanilla, (2) Nels Makley Eguigure Benavides, (3) el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes (4) Leonel Alejandro Valdez Núñez y (5) Emerson Josué Canales Fúnez.
Dos presuntos implicados en esta masacre fueron detenidos por las autoridades guatemaltecas, luego de que fueran llevados a un centro asistencial de ese país tras resultar heridos.
Se trata de Eli Nahúm Guerra y Jefry Josseth Guardado Herrera, quienes están hospitalizados en Guatemala y bajo custodia de las autoridades.
En declaraciones citadas por el medio local Prensa Libre, los detenidos aseguraron a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala que se encontraban cerca del lugar del tiroteo cuando fueron alcanzados por “balas perdidas”.
Desde sus camillas, ambos relataron que no recibieron atención médica en Honduras y que habrían sido auxiliados por un vecino de la zona, quien los trasladó a un centro asistencial en Puerto Barrios, Izabal.
Como defensa, Guardado Herrera (primera foto) aseguró que se dedica a labores de jornalero, mientras que Guerra (segunda foto) explicó que trabaja en el cambio de lempiras en la zona fronteriza.
Por otro lado, las autoridades guatemaltecas detallaron que ambos habrían ingresado de manera ilegal a territorio guatemalteco y que aparecen en los listados de búsqueda de al menos 13 presuntos miembros de la banda criminal “Los Argueta”.
Tanto Eli como Jefry continuarán bajo resguardo de las autoridades guatemaltecas mientras se realizan las coordinaciones con Honduras para esclarecer su posible relación con la masacre de estos policías.