Puente Papa Francisco continúa cerrado y sin fecha de apertura

Tegucigalpa, Honduras.- El puente elevado Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico de la capital, en las inmediaciones de la salida hacia la aldea Mateo, continúa cerrado y bajo evaluaciones técnicas tras tres meses de inspecciones, sin que las autoridades municipales definan una fecha para su habilitación. Mientras las revisiones avanzan sin información pública detallada, miles de capitalinos enfrentan a diario extensas filas vehiculares y retrasos para desplazarse por uno de los puntos más transitados de Tegucigalpa. Las dudas sobre la estructura surgieron luego de que en redes sociales circularan fotografías de supuestas grietas en distintos puntos del puente.

Las imágenes generaron preocupación entre conductores frecuentes de la zona, por lo que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ordenó una revisión integral de la obra. Posteriormente, las autoridades municipales reconocieron que el proyecto presentaría un problema estructural “bastante grave”, aunque no brindaron detalles específicos sobre los hallazgos detectados durante las evaluaciones. En su momento, la comuna informó que un especialista estructural internacional y equipos técnicos de la AMDC participarían en el análisis de toda la infraestructura. “Un especialista estructural internacional y nuestros equipos técnicos participan en la evaluación del puente Papa Francisco con el objetivo de habilitar lo más pronto posible esta vía prioritaria para millas de capitalinos”, señalaron las autoridades. Sin embargo, han pasado más de tres meses desde entonces y aún no hay una respuesta clara sobre el futuro de este proyecto.

Atrapados en el tráfico

El cierre del puente ha generado complicaciones diarias para los conductores que utilizan esta ruta para desplazarse hacia sus trabajos, centros educativos y diligencias personales. La situación obliga a cientos de personas a utilizar rutas alternas, como el sector de Los Laureles, lo que incrementa el tiempo de traslado y el gasto en combustible. “Seguiremos con ese tráfico horrible en ese sector” y “ya estamos cansados ​​de estar yendo hasta Los Laureles a dar retorno; el combustible tan caro que lo tenemos”, son parte de los de reclamos que realizan los capitalinos en redes sociales. A pesar del malestar ciudadano, las autoridades municipales han evitado profundizar sobre el estado actual del puente y los posibles trabajos correctivos que podrían ejecutarse. EL HERALDO intentó comunicarse con los encargados del proyecto para conocer detalles de las evaluaciones y los hallazgos; sin embargo, indicaron que por ahora no pueden brindar declaraciones sobre el tema. No obstante, adelantaron que el alcalde Juan Diego Zelaya ofrecería una conferencia de prensa la próxima semana para informar sobre el caso.

Costo del proyecto