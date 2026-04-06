Alerta por cianuro en la CA-4: síntomas y medidas urgentes tras exposición en accidente en Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.-La Comisión Permanente de Contingencias declaró alerta roja anoche -domingo 5 de abril- tras el accidente entre una rastra y un bus en la carretera CA-4, a la altura de La Ceibita, en Quimistán, Santa Bárbara, que además de 10 víctimas mortales dejó el derrame de peligro químico en la vía.
El percance involucró el derrame de cianuro granulado, un material altamente tóxico, lo que obligó a establecer un perímetro de seguridad de un kilómetro, y suspender la circulación vehicular y peatonal en la zona, mientras expertos realizan labores de extinción.
Las autoridades advirtieron que la exposición a cianuro puede provocar síntomas inmediatos que requieren atención médica urgente.
Entre los principales signos de intoxicación se encuentran náuseas, dolor de cabeza, mareos y desmayos, además de otros efectos secundarios que pueden agravarse rápidamente si no son tratados por personal especializado.
Ante cualquier sospecha de exposición, la Agencia de Regulación Sanitaria recomienda actuar con rapidez.
Entre las medidas de primeros auxilios destacan llamar de inmediato a los servicios de emergencia, retirarse o evacuar a la persona afectada hacia un área con aire fresco, así como realizar un proceso de descontaminación que incluye quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón en caso de contacto físico. En entornos controlados, los profesionales deben administrar oxígeno al 100%.
Ante el incidente con material altamente tóxico en la CA-4. pic.twitter.com/NOz67ICude— ARSA_HN (@arsa_hn) April 6, 2026
Asimismo, se enfatiza que el uso de mascarillas de grado médico no garantiza protección ante este tipo de sustancia, por lo que es fundamental contar con equipo especializado. Las autoridades también instan a la población a evitar acercarse al área del incidente, bañarse inmediatamente si hubo contacto cercano, y no pescar ni utilizar agua del río Chamelecón ante el posible riesgo de contaminación.
Como parte de las medidas preventivas, se habilitó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa, exclusiva para vehículos livianos, mientras continúan las labores de control. Las instituciones reiteraron el llamado a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y acatar todas las indicaciones, ya que la zona del accidente sigue siendo considerada de alto riesgo.