Alerta por cianuro en la CA-4: síntomas y medidas urgentes tras exposición en accidente en Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.-La Comisión Permanente de Contingencias declaró alerta roja anoche -domingo 5 de abril- tras el accidente entre una rastra y un bus en la carretera CA-4, a la altura de La Ceibita, en Quimistán, Santa Bárbara, que además de 10 víctimas mortales dejó el derrame de peligro químico en la vía.

El percance involucró el derrame de cianuro granulado, un material altamente tóxico, lo que obligó a establecer un perímetro de seguridad de un kilómetro, y suspender la circulación vehicular y peatonal en la zona, mientras expertos realizan labores de extinción.

Las autoridades advirtieron que la exposición a cianuro puede provocar síntomas inmediatos que requieren atención médica urgente.