Hombres fuertemente armados asesinan a un exprivado de libertad en la capital

El joven fue identificado como Willian Hernández, quien fue asesinado mientras ingresaba a su vivienda en su vehículo; gozaba de preliberación

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 07:18
La escena fue acordonada por las autoridades policiales.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En el interior de una casa de la colonia La Sosa de Tegucigalpa fue asesinado a balazos un hombre que estaba privado de libertad y quien gozaba de preliberación.

La policía fue alertada que en el interior de una vivienda escucharon varias ráfagas de disparos en horas de la noche del martes -3 de marzo-.

Versiones indican que varios hombres fuertemente armados estaban en esta colonia con armas de grueso calibre esperando al hombre, quien iba ingresando en su vehículo a la vivienda.

Osman Javier Escobar fue asesinado por no pagar 3 mil lempiras en Choloma

Al lugar de la balacera se desplazaron varias patrullas con efectivos de la Policía para darle captura a los criminales, pero ya se habían dado a la fuga.

La víctima fue identificada como Willian Jared Hernández, de unos 27 años de edad, quien gozaba del sistema carcelario de preliberación.

Documento de identificación de la víctima asesinada en la capital.

Documento de identificación de la víctima asesinada en la capital.

 (Foto: Cortesía)

Los desconocidos, con vestimenta policial, tras quitarle la vida al recluso, se perdieron entre los oscuros callejones de la solitaria colonia.

