Hombres fuertemente armados asesinan a un exprivado de libertad en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En el interior de una casa de la colonia La Sosa de Tegucigalpa fue asesinado a balazos un hombre que estaba privado de libertad y quien gozaba de preliberación.

La policía fue alertada que en el interior de una vivienda escucharon varias ráfagas de disparos en horas de la noche del martes -3 de marzo-.

Versiones indican que varios hombres fuertemente armados estaban en esta colonia con armas de grueso calibre esperando al hombre, quien iba ingresando en su vehículo a la vivienda.