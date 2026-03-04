Con 20 medios de prueba buscan una condena contra mujer por violación de sus hijastros

Fiscales que llevan el caso, y que entre el lunes y ayer compararon en el juicio oral y público ante una terna de jueces en la sala cuarta de los juzgados sampedranos, indicaron que contaron con los elementos necesarios para obtener una sentencia condenatoria contra la joven. La acusada enfrenta los delitos de violación continuada calificada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas.

San Pedro Sula, Honduras.- Testimonios de las víctimas, mensajes implícitos y evaluaciones psicológicas forman parte de los 20 medios de prueba con los que el Ministerio Público (MP) asegura contar para lograr una condena contra Katherine Yulibeth Romero Sorto , de 28 años, acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros menores de edad.

Según explicaron a los representantes del MP, entre las pruebas presentadas durante los dos días de audiencia figuran dos análisis videoforenses, dos evaluaciones psicológicas y dos exámenes físicos practicados a los menores; un examen psicológico y otro psiquiátrico a la acusada, así como un estudio de trabajo social.



Asimismo, presentó la declaración anticipada de los niños en la cámara Gesell, en la que habrían relatado los abusos que, según la acusación, recibieron por parte de su madrastra.



También se incluyen las declaraciones de la madre y el padre de los menores, de agentes de investigación, además de pruebas oculares y documentales.



“La prueba más fuerte con la que contamos y la que es suficiente es el vaciado telefónico”, afirmó un fiscal durante la audiencia. Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, explicó que el vaciado telefónico reveló mensajes implícitos entre la acusada y uno de los menores, los cuales, según la acusación, serían suficientes para lograr una condena que oscilaría entre 15 y 20 años de prisión.