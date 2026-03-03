  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros

Katherine Yulibeth Romero se presentó a su juicio oral y público, acusada de abusar de sus hijastros durante seis años. Aquí los detalles

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 14:15
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
1 de 10

Con un buen semblante, su cabello peinado hacia un lado, un suéter blanco y jeans negros, así fue vista Katherine Yulibeth Romero en la sala cuarta del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
2 de 10

Ya inició el juicio oral y público contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros menores de edad.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
3 de 10

La joven de 28 años de edad llegó encadenada de manos y pies, y enfrenta cargos por los delitos de violación continuada y calificada, además de otras agresiones sexuales.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
4 de 10

El juicio oral y público estaba programado para el 2 y 3 de marzo; es decir, este martes las autoridades continúan debatiendo el caso.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
5 de 10

El caso de Katherine salió a la luz en mayo de 2025, cuando la Agencia de Investigación Criminal ejecutó la orden de captura tras una denuncia interpuesta por los padres de los menores.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
6 de 10

El vaciado telefónico del menor, que revela mensajes implícitos, y diversos testimonios son algunas de las pruebas presentadas.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
7 de 10

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los abusos que habría sufrido el niño, ahora de 14 años, ocurrieron a lo largo de seis años durante las visitas de fin de semana a su padre y en los periodos en que él y su hermana, de 10 años, quedaron bajo el cuidado de la acusada.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
8 de 10

Tras la audiencia inicial, la acusada ha permanecido recluida en la penitenciaría de mujeres en Támara, Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
9 de 10

Pese a que ya han pasado casi 10 meses desde que Katherine ingresó en la cárcel, no muestra una apariencia deteriorada.

 Foto: Redes sociales
Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros
10 de 10

Así fue vista la joven al ingresar a la sala: con su cabello arreglado y muy bien vestida.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos