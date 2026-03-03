Encadenada de manos y pies: así llegó Katherine a su juicio por abuso contra sus hijastros

Con un buen semblante, su cabello peinado hacia un lado, un suéter blanco y jeans negros, así fue vista Katherine Yulibeth Romero en la sala cuarta del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula.
Ya inició el juicio oral y público contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros menores de edad.
La joven de 28 años de edad llegó encadenada de manos y pies, y enfrenta cargos por los delitos de violación continuada y calificada, además de otras agresiones sexuales.
El juicio oral y público estaba programado para el 2 y 3 de marzo; es decir, este martes las autoridades continúan debatiendo el caso.
El caso de Katherine salió a la luz en mayo de 2025, cuando la Agencia de Investigación Criminal ejecutó la orden de captura tras una denuncia interpuesta por los padres de los menores.
El vaciado telefónico del menor, que revela mensajes implícitos, y diversos testimonios son algunas de las pruebas presentadas.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los abusos que habría sufrido el niño, ahora de 14 años, ocurrieron a lo largo de seis años durante las visitas de fin de semana a su padre y en los periodos en que él y su hermana, de 10 años, quedaron bajo el cuidado de la acusada.
Tras la audiencia inicial, la acusada ha permanecido recluida en la penitenciaría de mujeres en Támara, Francisco Morazán.
Pese a que ya han pasado casi 10 meses desde que Katherine ingresó en la cárcel, no muestra una apariencia deteriorada.
Así fue vista la joven al ingresar a la sala: con su cabello arreglado y muy bien vestida.