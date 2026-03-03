Jairo Martínez y Karla Oseguera, pareja acusada de agredir sexualmente a una niña de 10 años

Autoridades dictaron fallo condenatorio en contra de Jairo Joseph Martínez Martínez y su pareja, Karla Oseguera, por delitos cometidos en perjuicio de una menor de edad. Aquí los detalles:
El Ministerio Público obtuvo fallo condenatorio mediante acuerdo de estricta conformidad, contra Jairo Joseph Martínez Martínez y su pareja, Karla Selene Oseguera Ponce.
Según la denuncia, Jairo Martínez le tocaba las partes íntimas a una niña de 10 años de edad en los momentos en que la víctima se encontraba sola en la vivienda. El reporte del Ministerio Público no especifica en qué parte del país ocurrió el hecho ni la fecha exacta.
La victima le habría contado lo ocurrido a Karla Oseguera; sin embargo, únicamente le indicó que se apartara del agresor y no interpuso denuncia ni evitó la continuación de las agresiones contra la niña.
Al presentar las pruebas, la Fiscalía logró que a Jairo Martínez se le condenara a cinco años de prisión por los delitos cometidos en perjuicio de la niña.
Martínez Martínez es acusado por el delito de otras agresiones sexuales, prohibición de residencia y de aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión.
Además, libertad vigilada por el tiempo de la condena, registro en el libro de agresores sexuales, inhabilitación absoluta, suspensión de la ciudadanía y pago de la responsabilidad civil correspondiente.
Por su parte, Karla Oseguera fue condenada por el delito de omisión del deber de impedir los delitos o de promover su persecución.
Por lo anterior se le iumpuso una pena de seis meses de prisión, suspensión de la ciudadanía y responsabilidad civil.
Autoridades reiteraron que se pueden interponer denuncias por delitos sexuales de forma infraganti al 911 y en las Fiscalías de Turno.