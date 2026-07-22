De la piel glowy a las pestañas pelo a pelo: Así se lleva el maquillaje este 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El mundo del maquillaje atraviesa una temporada disruptiva. Las rutinas se acortan, los productos se eligen con más criterio y la meta es lograr que el rostro luzca fresco durante horas, sin retoques constantes. Esta temporada prioriza la piel jugosa, luminosa y con textura real, alejada de los acabados extremadamente mate que dominaron en años anteriores. Así se resume el maquillaje que se lleva ahora:

Piel

La base cushion, con su formato compacto con esponja integrada, se consolida como protagonista del momento. Este producto permite una aplicación rápida y uniforme, con cobertura que se ajusta según la necesidad de cada piel.

El resultado favorece un efecto “segunda piel”, sin dejar sensación de máscara sobre el rostro.

Ojos

En la mirada se imponen las pestañas voluminosas y bien definidas para acompañar looks tanto de oficina como de fiesta sin cambios drásticos, mientras el delineador en tonos chocolate gana terreno frente al negro tradicional.

Labios

Los labios abandonan la rigidez del mate y le dan la bienvenida a los tonos cereza translúcidos, los bálsamos con color y los aceites labiales, aportando comodidad, un tono saludable y un brillo natural durante todo el día.

La tendencia general apunta hacia una edición cuidadosa de cada elemento, evitando saturar el rostro con demasiados productos a la vez.

Se busca un punto focal, ya sea en la piel, la mirada o los labios, y el resto se mantiene sobrio.

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