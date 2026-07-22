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De la piel glowy a las pestañas pelo a pelo: Así se lleva el maquillaje este 2026

¿Busca un maquillaje que la haga lucir bella y saludable? Conozca las claves que dominan esta temporada

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 15:51
De la piel glowy a las pestañas pelo a pelo: Así se lleva el maquillaje este 2026

Expertos coinciden en que el blush en crema, aplicado con los dedos, logra un efecto de piel sana difícil de conseguir con polvo tradicional.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- El mundo del maquillaje atraviesa una temporada disruptiva. Las rutinas se acortan, los productos se eligen con más criterio y la meta es lograr que el rostro luzca fresco durante horas, sin retoques constantes.

Esta temporada prioriza la piel jugosa, luminosa y con textura real, alejada de los acabados extremadamente mate que dominaron en años anteriores. Así se resume el maquillaje que se lleva ahora:

Piel

La base cushion, con su formato compacto con esponja integrada, se consolida como protagonista del momento. Este producto permite una aplicación rápida y uniforme, con cobertura que se ajusta según la necesidad de cada piel.

Las bases cushion surcoreanas han ganado popularidad en los últimos años.

Las bases cushion surcoreanas han ganado popularidad en los últimos años.

 (Foto: Shutterstock)

El resultado favorece un efecto “segunda piel”, sin dejar sensación de máscara sobre el rostro.

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Ojos

En la mirada se imponen las pestañas voluminosas y bien definidas para acompañar looks tanto de oficina como de fiesta sin cambios drásticos, mientras el delineador en tonos chocolate gana terreno frente al negro tradicional.

En Honduras, el servicio de extensiones de pestañas pelo a pelo tiene un precio desde 999 lempiras.

En Honduras, el servicio de extensiones de pestañas pelo a pelo tiene un precio desde 999 lempiras.

 (Foto: Shutterstock)

Labios

Los labios abandonan la rigidez del mate y le dan la bienvenida a los tonos cereza translúcidos, los bálsamos con color y los aceites labiales, aportando comodidad, un tono saludable y un brillo natural durante todo el día.

Hay una amplia variedad de bálsamos labiales disponibles en el mercado.

Hay una amplia variedad de bálsamos labiales disponibles en el mercado.

 (Foto: Shutterstock)

La tendencia general apunta hacia una edición cuidadosa de cada elemento, evitando saturar el rostro con demasiados productos a la vez.

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Se busca un punto focal, ya sea en la piel, la mirada o los labios, y el resto se mantiene sobrio.

Consejos para un look duradero

Más allá de evitar fallos, existen gestos puntuales que marcan la diferencia entre un maquillaje que se ve bien al salir de casa y uno que realmente aguanta el ritmo de todo el día sin necesidad de retoques.

- Corrector puntual: Aplicar el corrector solo en ojeras o imperfecciones evita lucir un acabado pesado y artificial.

- Labios hidratados: Un bálsamo labial aplicado previamente evita que el color se adhiera a las líneas secas y marcadas.

- Bruma fijadora: Utilizar un spray fijador sellará el maquillaje sin apelmazar la piel ni cambiar su textura.

- Almacenamiento: Guardar los productos de maquillaje y skincare en un lugar fresco alargará su vida útil.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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