Adiós al efecto máscara: La nueva belleza líquida que usa Selena Gómez y Rihanna

Tegucigalpa, Honduras.- El éxito de esta tendencia no es casual. En los últimos años, las rutinas de belleza se han simplificado y el consumidor valora la comodidad, la rapidez y la sensación de ligereza. Los productos líquidos ofrecen esa respuesta: se aplican con facilidad, se difuminan sin esfuerzo y dejan un acabado más natural.

Fórmulas que nutren la piel

En lugar de cubrir, parecen integrarse con el rostro. Su textura flexible permite que el maquillaje se adapte al movimiento, lo que evita el efecto acartonado que a menudo dejan los productos en polvo. Las fórmulas líquidas, además, incorporan ingredientes hidratantes y emolientes que mejoran el confort de la piel, algo especialmente apreciado en entornos urbanos y climas secos.

No es extraño que muchos de estos productos se hayan formulado con extractos vegetales, ácido hialurónico o aceites ligeros, lo que los convierte en una especie de híbrido entre maquillaje y tratamiento. Su éxito también tiene que ver con el nuevo ideal estético: la piel luminosa, el color traslúcido y la sensación de frescura.



Las favoritas en las firmas de belleza de las famosas

En las redes sociales, los vídeos de maquillaje en textura líquida se multiplican. El fenómeno del colorete líquido de Rare Beauty, la firma creada por Selena Gomez, ha tenido un papel decisivo. Su fórmula ultrapigmentada y su acabado jugoso se convirtieron en virales porque demostraban que el color podía ser intenso sin perder naturalidad.

La posibilidad de aplicar una mínima cantidad y extenderla con los dedos hizo el resto: un producto de maquillaje de acabado profesional al alcance de cualquiera, en pocos segundos, y que desató un furor en redes sociales que la encumbra como una de las fórmulas líquidas más populares del mercado desde entonces. Fenty Beauty, la marca impulsada por Rihanna, también ha contribuido a esta expansión con bases de maquillaje de textura fluida y tonos muy diversos, pensadas para cubrir la piel sin enmascararla. Su enfoque inclusivo y la calidad de sus fórmulas consolidaron una nueva expectativa: el maquillaje no debía ser visible, sino realzar la diversidad de los tonos naturales.



Charlotte Tilbury ha llevado este concepto a un terreno más sofisticado con productos como su iluminador líquido, que se ha convertido en un referente por su capacidad para reflejar la luz de manera sutil, sin brillos artificiales.

En un registro más accesible, NYX ha desarrollado versiones líquidas de coloretes, tintes y sombras que permiten experimentar con texturas sin necesidad de experiencia previa.

La versatilidad por bandera

El atractivo de estos formatos también está en su versatilidad. Un colorete líquido puede servir como tinte para los labios, un iluminador puede mezclarse con la base para lograr un efecto radiante y una sombra fluida puede usarse como prebase. Este carácter multifuncional encaja con la filosofía actual de belleza práctica y sin excesos. Los productos ya no están pensados solo para embellecer, sino para acompañar una rutina que busca equilibrio y autenticidad.

El maquillaje líquido también tiene un componente sensorial importante. Al aplicarse, produce una sensación de frescura que refuerza la idea de bienestar. No pesa, no deja residuos y su textura flexible se adapta al movimiento facial.

En pieles secas o maduras, esa ligereza resulta especialmente favorecedora porque evita que el producto se acumule en líneas finas o zonas de deshidratación. El resultado es una piel más uniforme y luminosa, sin perder expresión. Las texturas líquidas captan la luz de un modo más natural que los polvos, difuminan imperfecciones y resisten mejor el paso de las horas. Muchos maquilladores profesionales las prefieren para sesiones de fotografía o rodajes de televisión, donde el acabado “piel real” resulta más creíble que la cobertura mate y opaca.

Un formato adaptable