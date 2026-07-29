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La More responde a críticas luego de ser presentado como nuevo jugador del Choloma

Tremenda polémica la que ha armado el influencer Saúl Fox, más conocido como "La More", un día después de ser presentado con el Choloma, equipo de la primera división del fútbol hondureño

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 13:24
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Tremenda polémica la que ha armado el influencer Saúl Fox, más conocido como "La More", un día después de ser presentado con el Choloma, equipo de la primera división del fútbol hondureño

 Fotos: Cortesía
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Un día después de ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Club Deportivo Choloma para el Torneo Apertura de la Liga Nacional, el portero "La More" ha generado polémica
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Todo en redes sociales al publicar un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa hacia Jorge Benguché, atacante del Olimpia.
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A través de su cuenta oficial de Facebook, La More compartió una imagen con el siguiente mensaje
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"Asombrados por mi fichaje con el Club Deportivo Choloma si los delanteros de la Liga Nacional no golean a nadie, como que Benguche fuera Michael Olise".
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La publicación no tardó en viralizarse entre los aficionados del fútbol hondureño, quienes reaccionaron con comentarios divididos.
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Mientras algunos respaldaron al nuevo futbolista del Choloma y consideraron que su fichaje merece una oportunidad, otros cuestionaron que utilizara el nombre de Benguché para expresar su opinión.
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El mensaje llega apenas un día después de que el Club Deportivo Choloma oficializara la incorporación del tiktoker La More.
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Jorge Benguché, por su parte, fue figura con Olimpia en el debut merengue en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Hasta el momento, Jorge Benguché no ha respondido al mensaje del nuevo fichaje del CD Choloma, por lo que la polémica permanece únicamente en las redes sociales.
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Ese objetivo finalmente se hizo realidad luego de que el Choloma confirmara oficialmente su fichaje mediante una publicación en sus redes sociales.
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El club maquilero, que regresó hace un año a la Liga Nacional y trabaja por consolidarse en la categoría, apuesta por una incorporación que trasciende lo deportivo y que también representa un importante impulso en materia de mercadeo e interacción con los aficionados.
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