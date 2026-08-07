Presidentes de Argentina, Paraguay y Chile ya están en Colombia para la investidura de Abelardo De la Espriella

Cali, Colombia.- Los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast, y Paraguay, Santiago Peña, llegaron la noche de este jueves a Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, para asistir el viernes a la investidura del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. La portavoz designada del mandatario electo, Carolina Gómez, publicó un video en el que Milei, fuertemente escoltado, aparece caminando con miembros de su equipo por el vestíbulo del Hotel Intercontinental, donde se hospedan las delegaciones internacionales que asistirán a la ceremonia de investidura este 7 de agosto. Milei llegó a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca procedente de Quito, donde este jueves se reunió en el Palacio de Carondelet con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para firmar acuerdos bilaterales y mantener un encuentro con representantes del sector automotriz.

Esta es la primera vez que Milei visita Colombia como presidente argentino, pues su mandato coincidió con el del izquierdista Gustavo Petro, con quien solía enfrentarse en las redes sociales por sus diferencias ideológicas. También llegó a Cali, el presidente chileno, José Antonio Kast, quien fue recibido en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón por el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, y por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. "Chile ha sido históricamente un país hermano de Cali y de Colombia. Nos alegra darle la bienvenida al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien arribó hace unos minutos junto a su delegación al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón para participar en la posesión presidencial que se llevará a cabo el día de mañana", expresó Eder en X. Igualmente aterrizó en la capital del Valle del Cauca el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien también fue recibido por el alcalde de Cali y la gobernadora Toro. "Que líderes del mundo estén hoy en Cali es una muestra de que nuestra ciudad sigue fortaleciendo su internacionalización", expresó Eder. Horas antes se dieron cita en la ciudad el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera.