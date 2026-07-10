¿Cuáles son los precios de los frijoles este fin de semana en el DC?

Tegucigalpa.- Las ferias del agricultor, en distintos puntos de la capital, ofrecen precios más bajos en la medida de frijol respecto a los mercados populares, con diferencias entre 4 y 25 lempiras.
Así se constata en el informe que publica el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) y el monitoreo de precios realizado por EL HERALDO.
El SIMPAH es una plataforma que recolecta y difunde los precios por mayor y menor de granos básicos, frutas y verduras, mediante un monitoreo de los principales mercados hondureños.
Respecto al precio de la medida de frijol rojo varía: 110 el de Nicaragua en el mercado Zonal Belén y el grano procedente de Oropolí, El Paraíso se cotiza entre L120 y L135. La variedad rosado es más cara: , de 120 a 130 lempiras el frijol de Nicaragua, y L135 a L140 el grano de Oropolí.
También detalla que el precio del frijol rojo y rosado importado de Nicaragua que se ofrece en el Zonal Belén, con un valor de 4,000 lempiras la carga (equivalente a 200 libras o 40 medidas), deja una ganancia de 800 lempiras.
Cabe destacar, que el frijol, que es un producto indispensable en la mesa de los hondureños, registra estabilidad por dos semanas en la feria del Agricultor y el Artesano que opera frente Estadio Nacional; el precio de la medida de frijol rojo y negro es de 116 lempiras, cuatro lempiras menos que los mercados.
Mientras tanto en la Feria Ahorro-El Lempirita de la colonia Kennedy, la medida de frijol tiene un precio de 100 lempiras, aunque solo se cuenta con la variedad de grano rojo, es uno de los más consumidos y presenta 20 lempiras menos que los mercados. En esta feria el producto que se ofrece al consumidor es del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
Según, Carlos Sánchez presidente de la Feria El Lempirita, “los precios del frijol es constante, las alzas en la canasta básica lo registran las verduras (papa y pataste)”.
Durante el monitoreo que realizó EL HERALDO en las ferias se verificó que el frijol que se ofrece es de productores nacionales, mientras que en mercados como en el Zonal Belén se vende grano importado de Nicaragua.
Según cifras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y del Banco Central de Honduras (BCH), la cosecha de frijoles en 2025 ascendió a 4,948,015 quintales.