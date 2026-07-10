¿Cuáles son los precios de los frijoles este fin de semana en el DC?

Tegucigalpa.- Las ferias del agricultor, en distintos puntos de la capital, ofrecen precios más bajos en la medida de frijol respecto a los mercados populares, con diferencias entre 4 y 25 lempiras.

Así se constata en el informe que publica el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) y el monitoreo de precios realizado por EL HERALDO.

El SIMPAH es una plataforma que recolecta y difunde los precios por mayor y menor de granos básicos, frutas y verduras, mediante un monitoreo de los principales mercados hondureños.

Respecto al precio de la medida de frijol rojo varía: 110 el de Nicaragua en el mercado Zonal Belén y el grano procedente de Oropolí, El Paraíso se cotiza entre L120 y L135. La variedad rosado es más cara: , de 120 a 130 lempiras el frijol de Nicaragua, y L135 a L140 el grano de Oropolí.

También detalla que el precio del frijol rojo y rosado importado de Nicaragua que se ofrece en el Zonal Belén, con un valor de 4,000 lempiras la carga (equivalente a 200 libras o 40 medidas), deja una ganancia de 800 lempiras.