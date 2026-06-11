Fichajes: Nuevo DT en Real Madrid y pide jugador; Olise al PSG y Barcelona queda plantado

Real Madrid rompe el mercado y busca a uno de los mejores jugadores de Europa; Barcelona sufre. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El Como ha dado pasos importantes para concretar el fichaje de Yan Couto, actualmente vinculado al Borussia Dortmund, y ya existiría un acuerdo preliminar entre las partes.
El conjunto italiano no solo trabaja en la contratación de Yan Couto, sino que también está muy cerca de incorporar a Kaiki. El lateral izquierdo del Cruzeiro podría llegar mediante una operación valorada en alrededor de 14 millones de euros.
José Mourinho ha sido anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Real Madrid, según informó el club a través de un comunicado.
El estratega portugués regresará al banquillo merengue en una negociación que habría incluido una compensación económica de 15 millones de euros para el Benfica.
De acuerdo con información publicada por Fichajes.net, Michael Olise figura entre las principales prioridades del Paris Saint-Germain de cara al actual mercado de transferencias.
No obstante, el PSG tendrá que afrontar una negociación compleja, ya que el Bayern Múnich no está dispuesto a facilitar la salida de uno de los futbolistas más determinantes de su plantilla.
El Newcastle United ha intensificado sus esfuerzos para fichar a Víctor Muñoz. Las Urracas ya presentaron una propuesta formal a Osasuna por el extremo español, considerado una pieza clave para reforzar el frente ofensivo.
Todo apunta a que Jordan Larsson seguirá su carrera en Arabia Saudita. El atacante sueco ya tendría un entendimiento en el plano personal con Al Ettifaq, club que trabaja para cerrar definitivamente la operación.
El Wolverhampton tiene muy avanzada la llegada de César Peixoto al banquillo. Ambas partes habrían alcanzado un acuerdo inicial para que el técnico asuma las riendas del conjunto inglés.
Maurice Krattenmacher, una de las jóvenes promesas del Bayern Múnich, está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del SV Elversberg, donde buscará sumar minutos y continuar con su desarrollo.
En el Manchester City hay confianza plena en que Josko Gvardiol ampliará su permanencia en el equipo. La dirigencia considera que las negociaciones marchan de manera positiva y espera que el defensor croata dé pronto el visto bueno para firmar un nuevo contrato.
A pesar del interés despertado por Pedro Porro en distintos clubes europeos, el Tottenham Hotspur no contempla desprenderse del lateral español y mantiene firme su postura sobre su continuidad.
En el AC Milan continúa la búsqueda del entrenador ideal para encabezar el nuevo proyecto deportivo. La directiva rossonera analiza distintas alternativas antes de tomar una decisión definitiva.
La Juventus también perfila cambios importantes fuera del terreno de juego y ya tiene delineada la estrategia para fortalecer tanto su estructura deportiva como el área institucional.
El posible desembarco de Bernardo Silva en el Real Madrid entra en una etapa decisiva. Las conversaciones avanzan tras una oferta que incluiría un contrato hasta junio de 2028, con la posibilidad de extender el vínculo por más tiempo.