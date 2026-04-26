Exdiputada Fátima Mena se postulará como candidata a consejera del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La exdiputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, buscará ocupar el puesto del exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, destituido tras un juicio político, o bien, el puesto de consejera suplente que dejó vacante Karen Rodríguez, tras su renuncia al órgano electoral. La excongresista confirmó que se postulará como candidata a consejera del CNE: “Hoy es el último día para recibir las autopostulaciones, porque para este cargo solamente se pueden autopostular quienes desean participar”.

Mena explicó que este domingo a las 5:00 de la tarde cierra el plazo para las postulaciones al CNE y a las 12:00 de la medianoche el plazo para las postulaciones al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Según Mena, decidió autopostularse en el último día, ya que “no había tomado la decisión; como todas las decisiones en mi vida son meditadas, las consulto con Dios, con mi familia y también hay que entender el contexto”. La exdiputada aseguró que tiene confianza, ya que el Congreso Nacional decidió apostarle a un proceso de “selección y elección, y que no fue, como habían dicho, un nombramiento por designación a dedo". Mena sostuvo que “el hecho de concursar en un proceso público, abierto, me da la confianza de que tengo la capacidad para presentarme como una opción, ya que mi perfil y hoja de vida se adecúan a la necesidad en este momento”. La excongresista enfatizó que es una oportunidad de oro para recuperar la institucionalidad del CNE: “Tengo más de 15 años trabajando con partidos políticos, desde una posición un poco incómoda, porque nunca he formado parte de las estructuras tradicionales, pero me he sometido a las reglas del juego”.