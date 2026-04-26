Exdiputada Fátima Mena se postulará como candidata a consejera del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La exdiputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, buscará ocupar el puesto del exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, destituido tras un juicio político, o bien, el puesto de consejera suplente que dejó vacante Karen Rodríguez, tras su renuncia al órgano electoral.
La excongresista confirmó que se postulará como candidata a consejera del CNE: “Hoy es el último día para recibir las autopostulaciones, porque para este cargo solamente se pueden autopostular quienes desean participar”.
Mena explicó que este domingo a las 5:00 de la tarde cierra el plazo para las postulaciones al CNE y a las 12:00 de la medianoche el plazo para las postulaciones al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Según Mena, decidió autopostularse en el último día, ya que “no había tomado la decisión; como todas las decisiones en mi vida son meditadas, las consulto con Dios, con mi familia y también hay que entender el contexto”.
La exdiputada aseguró que tiene confianza, ya que el Congreso Nacional decidió apostarle a un proceso de “selección y elección, y que no fue, como habían dicho, un nombramiento por designación a dedo".
Mena sostuvo que “el hecho de concursar en un proceso público, abierto, me da la confianza de que tengo la capacidad para presentarme como una opción, ya que mi perfil y hoja de vida se adecúan a la necesidad en este momento”.
La excongresista enfatizó que es una oportunidad de oro para recuperar la institucionalidad del CNE: “Tengo más de 15 años trabajando con partidos políticos, desde una posición un poco incómoda, porque nunca he formado parte de las estructuras tradicionales, pero me he sometido a las reglas del juego”.
Agregó que ya tiene su documentación lista y que durante el transcurso de la tarde estaría presentándola.
“Soy una mujer de fe, sé que el Señor abre puertas y también las cierra”, dijo, asegurando que tiene mucha paz y que está decidida a enfrentar el reto.
Una comisión especial del Congreso Nacional convocó a los interesados a consejeros del CNE y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a entregar sus documentos desde el pasado miércoles, siendo este domingo el último día.
Ya son varios los aspirantes al CNE, entre ellos Germán Oswaldo Altamirano Díaz, diputado propietario por el partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Santa Bárbara, y José Oved López, diputado suplente del mismo instituto político. A la lista también se suma Walter Jeremías López, máster en Gestión de Proyectos e ingeniero en Ciencias de la Computación, el abogado Alfredo Enrique Laínez entre otros.
Para el TJE figuran Ramón Enrique Barrios, exdiputado, abogado y catedrático universitario con trayectoria en el ámbito público; Nilia Raquel Ramos, abogada y exfiscal del Ministerio Público; y Arístides Mejía Carranza, quien fungió como presidente y juez del Tribunal Supremo Electoral, entre otros.