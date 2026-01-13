Justicia selectiva, denuncia Cossette López luego que CSJ no admita su recurso de amparo

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene una “justicia selectiva” luego de que aún no se haya admitido un recurso de amparo. López, mediante su abogado Dagoberto Aspra, presentó un recurso de amparo constitucional hace dos meses y quince días en busca de la protección de sus derechos, pero no ha recibido respuesta.

“Dos meses y quince días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado”, inició diciendo López. La consejera añadió que “esta justicia selectiva ya la he visto obrar. Se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste, pero fingen que no para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras”.

"Dejen de jugar con mi futuro y mis derechos. ¿Con quién hablan para volver su mirada e ignorar mis peticiones mientras atienden otras en menos de 24 horas hábiles? ¿Quién gestiona? ¿A quién atienden? ¿De quién es la mano que mece la cuna?", cuestionó.