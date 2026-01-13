  1. Inicio
Justicia selectiva, denuncia Cossette López luego que CSJ no admita su recurso de amparo

Cossette López denunció que la CSJ no ha dado trámite a su amparo y están jugando con sus derechos

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 18:21
Cossette López lamentó el actuar de la Corte Suprema de Justicia y dijo que su integridad está en juego.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene una “justicia selectiva” luego de que aún no se haya admitido un recurso de amparo.

López, mediante su abogado Dagoberto Aspra, presentó un recurso de amparo constitucional hace dos meses y quince días en busca de la protección de sus derechos, pero no ha recibido respuesta.

“Dos meses y quince días esperando que admitan el amparo que presenté en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones. Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado”, inició diciendo López.

La consejera añadió que “esta justicia selectiva ya la he visto obrar. Se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste, pero fingen que no para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras”.

“Dejen de jugar con mi futuro y mis derechos. ¿Con quién hablan para volver su mirada e ignorar mis peticiones mientras atienden otras en menos de 24 horas hábiles? ¿Quién gestiona? ¿A quién atienden? ¿De quién es la mano que mece la cuna?”, cuestionó.

Fue el 30 de octubre que Cossette López llegó a la sede del Poder Judicial para interponer el recurso de amparo.

En ese momento indicó que lo hizo con el objetivo de proteger sus derechos fundamentales frente a lo que denuncia como ataques y falta de respuesta institucional, tras la divulgación de los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa.

