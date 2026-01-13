Xabi Alonso en la agenda de tres gigantes europeos tras ser despedido por el Real Madrid

Madrid, España.- Después de ser el técnico de moda en Europa, Xabi Alonso fichó por el Real Madrid para iniciar una etapa que prometía muchos éxitos en el Santiago Bernabéu, pero que finalmente solo duró poco más de seis meses en donde el exfutbolista fue bastante cuestionado por su método de trabajo y estilo de juego. Si bien el técnico vasco salió del Real Madrid por la puerta de atrás, en el Viejo Continente su nombre vuelve a estar en la agenda de varios clubes que a pesar de su fallido paso por la "Casa Blanca" aún recuerdan su buen trabajo con el Bayer Leverkusen en Alemania.

En las últimas horas se ha podido conocer que Alonso es seguido de cerca por tres gigante como Liverpool, Manchester City y Bayern Múnich, que a pesar de mantener a sus entrenadores en el cargo estarían buscando una opción de cambio.