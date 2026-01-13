Xabi Alonso en la agenda de tres gigantes europeos tras ser despedido por el Real Madrid

Madrid, España.- Después de ser el técnico de moda en Europa, Xabi Alonso fichó por el Real Madrid para iniciar una etapa que prometía muchos éxitos en el Santiago Bernabéu, pero que finalmente solo duró poco más de seis meses en donde el exfutbolista fue bastante cuestionado por su método de trabajo y estilo de juego.
Si bien el técnico vasco salió del Real Madrid por la puerta de atrás, en el Viejo Continente su nombre vuelve a estar en la agenda de varios clubes que a pesar de su fallido paso por la "Casa Blanca" aún recuerdan su buen trabajo con el Bayer Leverkusen en Alemania.
En las últimas horas se ha podido conocer que Alonso es seguido de cerca por tres gigante como Liverpool, Manchester City y Bayern Múnich, que a pesar de mantener a sus entrenadores en el cargo estarían buscando una opción de cambio.
Liverpool luce como la opción más viable para Alonso, que como futbolista vistió la camiseta de los "Reds". En medio de una temporada bastante compleja, la continuidad de Arne Slot es una incógnita y no se descarta que en algún momento los de Anfield decidan hacer un cambio en el banquillo, teniendo al español como una de sus principales opciones.
En el Manchester City, Xabi Alonso está en agenda en medio de las dudas que genera la continuidad de Pep Guardiola, que a pesar de que ha expresado que tiene contrato vigente, no deja certezas de cuánto tiempo más estará en el Etihad. Una llegada al Bayern Múnich luce más difícil por el buen trabajo de Vincent Kompany, pero en Baviera no olvidan los logros de Alonso con el Leverkusen.