Klopp responde a rumores de ser el nuevo DT de Real Madrid: "Se venía escuchando hace un tiempo"

Madrid, España.- El entrenador alemán Jurgen Klopp ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada desde Madrid tras la destitución de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid y ha afirmado que esa decisión no tiene nada que ver con él. "Creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo", ha afirmado el técnico al ser preguntado en el canal austríaco Servus TV si tras la marcha de Xabi su móvil ha empezado ya a sonar.

"De hecho ha sonado, pero no desde Madrid", aseguró entre risas el exentrenador del Liverpool, quien insistió en que la noticia "no ha movido nada en él". En una entrevista con esa emisora, Klopp afirmó que Alonso ha demostrado que es un entrenador con mucho talento y que su destitución, tras sólo medio año en el puesto, "es una señal más de que algo no funciona ahí fuera al cien por cien".

"Esto muestra varias cosas: por una parte, que hoy ya no tenemos (los entrenadores) nada de tiempo, y por otros que la exigencia en el Real Madrid son, lógicamente, enormes", afirmó. El técnico afirmó que ha sido una decisión "basada en la emoción" la destitución de Alonso tran haber perdido la Supercopa ante el Barcelona. Klopp de mostró sorprendido por la marcha de Alonso y afirmó que los rumores de que algo no funcionaba entre el técnico y la plantilla del Madrid "comenzaron relativamente pronto".