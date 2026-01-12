Mensaje de Mbappé, exjugador se ríe por Arbeloa y la curiosa publicación de Raphinha

Jugadores, excompañeros, rivales y figuras del conjunto merengue reaccionaron después de anunciarse la salida de Alonso.
Kylian Mbappé fue el primer jugador del plantel en despedir a Alonso: "Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu nueva etapa", ha escrito el francés
Jorge Valdano compartió su visión sobre la partida de Xabi Alonso del Real Madrid, señalando que percibió una falta de firmeza en su cargo desde el inicio. Explicó que nunca notó un respaldo real por parte de la institución hacia el técnico y subrayó un punto de quiebre ocurrido en las fiestas decembrinas tras el hecho de que Florentino Pérez omitiera el nombre de Alonso en su discurso oficial.
"Gracias por todo, míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. Mucha suerte", publicó el ucraniano Andrey Lunin.
Jerzy Dudek, quien defendió la portería tanto del Real Madrid como del Liverpool, salió en defensa de su excompañero tras su reciente despido del banquillo merengue. "Xabi Alonso se quedó sin apoyo del presidente".
"Gracias por todo. Ha sido un placer aprender de uno de los mejores. Te deseo lo mejor en tu camino", colocó Tchouaméni
Iván Helguera, quien fuera defensa del Real Madrid entre 1999 y 2007, compartió sus impresiones tras hacerse oficial la designación de Álvaro Arbeloa como el nuevo estratega.
Dani Ceballos: "Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol, solo te esperan grandes cosas. Te deseo lo mejor".
La llegada de Huijsen ocurrió durante el proceso de Alonso y así lo despidió el jugador.
Arda Guler aprovechó la oportunidad para agradecer al entrenador que tuvo confianza y le otorgó más minutos de juego: "Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior".
Frío y cortante reaccionó el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal.
Fede Valverde envió un mensaje de despedida en el que deseó el mayor de los éxitos para el futuro al estratega y a su equipo de trabajo, destacando la excelente disposición que mantuvieron en todo momento.
"Míster, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. Que tu carrera siga creciendo. Todo lo mejor siempre, Xabi Alonso", Rodrygo Goes.
Asencio se sumó a las despedidas para Xabi Alonso con un mensaje de gratitud, deseándole lo mejor a nivel personal y profesional.
Despedida de Courtois a Xabi Alonso: "Gracias por todo. Ha sido un placer poder trabajar contigo y deseo que te vaya bien en el futuro, lo mereces".
El excandidato a la presidencia del Barcelona recordó los tiempos de Mourinho con el anuncio de Arbeloa como nuevo técnico.
Para Guti, leyenda blanca, la razón del cese de Xabi es: "Cuando un vestuario no está a gusto, no está contento con el entrenador, se nota, y se nota mucho no solo en los entrenamientos, sino también en los partidos. Yo creo que eso ha sido el detonante de la marcha de Xabi ahora mismo".
Rüdiger también se unió a las muestras de afecto tras la partida de Xabi Alonso, expresando su agradecimiento por el tiempo compartido y deseándole éxito en sus próximos proyectos.
"Gracias por todo, míster. Te deseo lo mejor para el futuro", escribió Álvaro Carreras.
Curiosamente, minutos después de anunciarse el despido de Alonso, Raphinha publicó en Instagram: "Que tengan un buen lunes".
Vinicius es uno de los jugadores que todavía no publica nada relacionado a la salida de Xabi. La relación entre ambos estuvo marcada por problemas internos.
El inglés Jude Bellingham tampoco ha publicado nada.