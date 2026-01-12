Revelan las razones de la salida Xabi Alonso en Real Madrid: ¿ruptura con Mbappé y Vinicius?

Desde España revelaron las razones sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid tras perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. ¿Ruptura con Mbappé y Vinicius? Esto es lo que se detalla en suelo español.
Real Madrid perdió la final de la Supercopa de España por marcador de 3-2 ante el Barcelona y fue la gota que derramó el vaso, propiciando la salida de Xabi Alonso este 12 de enero y tras varios problemas en el vestuario.
Edu Aguirre, reconocido periodista español, de El Chiringuito contó en Twich las razones que desataron la salida de Xabi Alonso y evidenció lo mal que se encontraba el vestuario blanco.
"Algún jugador lo ha celebrado en un grupo de WhatsApp", inició contando en el directo de Twich de El Chiringuito, Edu Aguirre, quien es reconocido por dar cobertura al Real Madrid y conocer muchas interioridades del equipo.
Seguidamente, detalló que "hay jugadores importantes que andan en los entrenamientos" y también se refirió al rol de Xabi Alonso.
"Hay jugadores que entran en la hora límite, que es una hora antes, y acaban el entreno y se van", abonó, sin brindar los nombres de los futbolistas.
"Xabi Alonso se ha equivocado en muchas cosas, pero hay una plantilla que no estoy seguro que sepa qué representa el escudo del Real Madrid", abonó Edu Aguirre.
En tanto, el director de El Chiringuito, Josep Pedrerol, puntualizó "Xabi había perdido el control del vestuario. No había empatía con muchos de ellos y su mensaje no llegaba del todo".
Aunque el comunicado oficial habló de mutuo acuerdo, la realidad es que Xabi Alonso no tenía intención de abandonar el cargo. Fue el Real Madrid quien lo citó para una reunión en la que se puso su continuidad directamente sobre la mesa.
Previo a levantar el título, hay un video que se viralizó en redes donde muestra que Xabi Alonso llama a los jugadores para hacer el pasillo, sin embargo, Kylian Mbappé omite la orden y llama a sus compañeros para no obedecer. Esto mostró que no había armonía.