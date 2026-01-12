Xabi Alonso no sigue en Real Madrid tras perder la Supercopa de España ante Barcelona

La institución blanca confirmó en las últimas horas la salida de su director técnico, Xabi Alonso, quien deja el banquillo madridista tras no poder obtener los resultados esperados al frente del equipo. La noticia ha generado gran impacto en la afición, que no esperaba un desenlace tan rápido en el proyecto del estratega español que duró apenas 6 meses desde su llegada en junio del 2025.

Madrid, España.- El Real Madrid ha sorprendido al mundo del fútbol con una drástica decisión luego de su derrota 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España , disputada ayer en Yeda, Arabia Saudita. La caída en el clásico dejó profundas repercusiones dentro del club y provocó una reacción inmediata por parte de la directiva merengue.

A través de un comunicado oficial, el club informó que la rescisión del contrato se ha producido de mutuo acuerdo. La entidad madridista aseguró que ambas partes coincidieron en que lo mejor era cerrar esta etapa y permitir que el equipo inicie un nuevo rumbo deportivo.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, señala el comunicado difundido en canales oficiales del club. La institución destacó el profesionalismo del técnico durante su permanencia en el banquillo.

Asimismo, el club recordó la estrecha relación histórica entre Alonso y el Real Madrid, no solo como entrenador, sino también como exjugador y referente dentro de la entidad. “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club”, añade el anuncio institucional.

La directiva merengue también aseguró que el técnico siempre será parte de la familia madridista. “El Real Madrid siempre será su casa”, subraya el comunicado, reafirmando el respeto y reconocimiento hacia la trayectoria del estratega español tanto dentro como fuera del campo.