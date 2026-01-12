Bota de oro: Mbappé sufre duro revés, inesperado jugador empata en la cima y sorpresa

Se reportan nuevos movimientos en la lucha por la Bota de Oro 2025-2026. Este es el inesperado jugador que empató en la cima y así va Mbappé.
20. Vedat Muriqi (Mallorca) - 10 goles (x2): 20 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
19. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 10 goles (x2): 20 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
18. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 11 goles (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
17. Ferran Torres (FC Barcelona) - 11 (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
16. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 15 goles (x1,5): 22.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Leo Walta (IK Sirius de Suecia) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
14. Franculino Djú (Midtjylland de Noruega) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
13. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
11. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
8. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
7. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
6. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
5. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
4. Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño le mete presión a los primeros goleadores de la tabla.
3. Kylian Mbappé (Real Madrid): 18 goles (x2) - 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés no ha estado en combate por lesión y cada vez se le acerca más el brasileño Igor Thiago del Brentford. ¡Ya reapareció en la final de la Supercopa de España!
2. Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2) - 40 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
1. Harry Kane (Bayern de Múnich): 20 goles (x2) - 38 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés volvió a la acción tras la reanudación de la Bundesliga y marcó un gol en el abultado triunfo del Bayern 8-1 sobre el Wolfsburgo en el primer partido de 2026. Empató a Erling Haaland y dejó atrás a Kylian Mbappé.
La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.