El Genoa prepara importante oferta por Kervin Arriaga

Desde España indican que el cuadro genovés hará llegar en los próximos días una propuesta al Levante, quien estableció la cláusula de recisión del hondureño en 20 millones de euros

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 10:21
El Genoa prepara importante oferta por Kervin Arriaga

Kervin Arriaga durante un partido de Liga con el Levante.

 Foto: EFE

Valencia, España.- Kervin Arriaga ha dejado un muy buen suceso tras un gran 2025 en el fútbol español. Tanto con el Zaragoza en Segunda División, como con el Levante en LaLiga, el hondureño ha destacado por sus actuaciones y solo ha sido cuestión de tiempo para que despierte el interés de otros clubes en el Viejo Continente.

En las últimas horas se ha podido conocer que "El Misilito" se encuentra en el radar del Genoa de la Serie A de Italia, que ya está preparando una oferta para hacerse con los servicios del nacido en Puerto Cortés.

El técnico del Levante confirma el alcance de la lesión de Kervin Arriaga

De acuerdo con la Cadena SER, los genoveses pondrían sobre la mesa una suma de 5,5 millones de euros más una serie de bonus en variables para concretar el traspaso del catracho al "calcio".

La cláusula de resición de Arriaga

Los "Rossoblu" tienen como prioridad el fichaje del futbolista surgido en las inferiores del Platense, considerando que es una operación que pueden llevar a cabo en el mercado invernal, sin embargo, la principal dificultad que tienen los italianos es la cláusula de recisión del hondureño.

Tras llegar a un acuerdo por medio millón de euros con el Partizan de Serbia a mediados de 2025, el Levante fijó la cláusula de Arriaga en 20 millones de euros, por lo cual el Genoa tendrá que negociar con el conjunto granota para llevarse al futbolista por una cifra menor a la que establece su contrato.

Alarmas en el Levante: Kervin Arriaga se retira lesionado y genera incertidumbre

Desde España indican que el Levante está abierto a una posible venta debido a su situación económica, sin embargo, una eventual salida de Arriaga afectaría considerablemente al equipo de Luis Castro, que actualmente lucha por la permanencia en Primera División.

Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

