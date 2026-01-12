El Genoa prepara importante oferta por Kervin Arriaga

Valencia, España.- Kervin Arriaga ha dejado un muy buen suceso tras un gran 2025 en el fútbol español. Tanto con el Zaragoza en Segunda División, como con el Levante en LaLiga, el hondureño ha destacado por sus actuaciones y solo ha sido cuestión de tiempo para que despierte el interés de otros clubes en el Viejo Continente. En las últimas horas se ha podido conocer que "El Misilito" se encuentra en el radar del Genoa de la Serie A de Italia, que ya está preparando una oferta para hacerse con los servicios del nacido en Puerto Cortés.

De acuerdo con la Cadena SER, los genoveses pondrían sobre la mesa una suma de 5,5 millones de euros más una serie de bonus en variables para concretar el traspaso del catracho al "calcio".

La cláusula de resición de Arriaga

Los "Rossoblu" tienen como prioridad el fichaje del futbolista surgido en las inferiores del Platense, considerando que es una operación que pueden llevar a cabo en el mercado invernal, sin embargo, la principal dificultad que tienen los italianos es la cláusula de recisión del hondureño. Tras llegar a un acuerdo por medio millón de euros con el Partizan de Serbia a mediados de 2025, el Levante fijó la cláusula de Arriaga en 20 millones de euros, por lo cual el Genoa tendrá que negociar con el conjunto granota para llevarse al futbolista por una cifra menor a la que establece su contrato. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.