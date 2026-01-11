Alarmas en el Levante: Kervin Arriaga se retira lesionado y genera incertidumbre

Valencia, España.- Kervin Arriaga encendió las alarmas en el Levante UD y en el fútbol hondureño tras marcharse lesionado en el empate ante el Espanyol, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga, disputado en el estadio Ciutat de València.
El mediocampista catracho tuvo que abandonar el campo al minuto 77 luego de sentir molestias en el muslo izquierdo, en un momento del partido en el que el encuentro estaba igualado y con ambos equipos buscando la victoria.
Los granotas llegaban al compromiso impulsados por una contundente victoria ante el Sevilla, mientras que el conjunto visitante afrontaba el duelo tras una dura derrota frente al Barcelona en la reanudación del torneo luego del parón invernal.
El Espanyol fue el primero en golpear en el marcador. Al minuto 53, Carlos Romero sacó un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta del Levante y adelantó a los “Periquitos” en un momento clave del segundo tiempo.
La reacción del equipo dirigido por Luís Manuel Ferreira no se hizo esperar. Apenas dos minutos después, Iker Losada apareció en el área para firmar el empate y devolverle la calma a los locales.
Arriaga pidió el cambio
El legionario hondureño tomó el balón desde su zona, avanzó con potencia y, en plena carrera, cayó al césped visiblemente afectado, tocándose la parte exterior del muslo.
Al salir del terreno, el gesto de dolor era evidente con el 'Misilito' tapándose el rostro, reflejando preocupación tanto en el banquillo granota como en la afición, que lo despidió con aplausos reconociendo su esfuerzo.
El hondureño había sido titular y estaba firmando un partido de equilibrio y despliegue en la medular, hasta que decidió pedir el cambio tras dialogar con el cuerpo técnico.
Su lugar fue ocupado por Unai Vencedor para cerrar los minutos finales del encuentro, mientras se espera el parte médico oficial que determine la gravedad de la lesión y el tiempo de baja.
La situación genera inquietud, ya que el paso de Arriaga por el Levante ha estado marcado por problemas físicos. Incluso, las lesiones le impidieron iniciar el torneo con normalidad, una constante que ahora vuelve a aparecer.